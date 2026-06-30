Junts presenta 82 esmenes als pressupostos per a la Catalunya Central

Junts ha presentat un total de 82 esmenes als pressupostos de la Generalitat a la Catalunya Central amb l'objectiu, diuen, de desbloquejar projectes i "garantir que el territori pugui avançar al ritme que marca el seu potencial, sense el fre de mà que el Govern del PSC li imposa", ha subratllat en roda de premsa a Vic el portaveu del grup al Parlament, Salvador Vergés.
"Aquestes comarques tenen iniciativa, talent i potencial. El problema és qui porta el voltant, és la falta de compromís del Govern amb la Catalunya Central", ha lamentat Vergés, que insisteix en el fet que el territori té identitat, genera activitat econòmica, crea oportunitats i que avança. En aquesta línia ha remarcat que "el Govern no té rumb, els projectes s'encallen, les necessitats queden pel camí i les oportunitats passen de llarg".
Per la seva banda, la diputada de Junts i exalcaldessa de Vic, Anna Erra, ha defensat que el seu partit és el més municipalista "on donem equilibri al país i on volem continuar donant oportunitats". En aquesta línia, la diputada juntaire ha posat sobre la taula les principals propostes que reclamen per a Osona, entre els quals hi ha la redacció del projecte de construcció de l'anhelat Palau de Justícia de Vic, més inversió per a l'atenció primària en salut amb la rehabilitació del CAP Vic Nord o la construcció d'un nou CAP a Manlleu.
Erra també ha posat èmfasi en les mancances del territori en matèria d'esports, com posa de manifest amb els nous pavellons de Sant Hipòlit de Voltregà i Manresa. Pel que fa a la seguretat, Junts vol noves comissaries de Mossos d'Esquadra a Manlleu -la qual fa temps que es reclama des de la capital del Ter amb l'objectiu de donar servei als municipis del nord d'Osona- i a Moià per donar resposta a les demandes de més presència policial a les comarques centrals.
Les prioritats en mobilitat del grup parlamentari de Junts es basen en la demanda de millora dels accessos de la C-17, el desdoblament de la C-55 de Manresa a Súria, la millora de les estacions intermodals o un autobús que connecti Berga i Barcelona.
Al mateix temps, Anna Erra també ha recordat que no s'està donant resposta al finançament acordat per a la Mancomunitat de Municipis del Lluçanès.
Per la seva banda, l'alcalde de Vic -i candidat de Junts a la ciutat per a les pròximes eleccions municipals-, Albert Castells, ha denunciat que els pressupostos del Govern són "clarament insuficients" per a Catalunya, però també per a Osona, comarca que ha crescut molt en els darrers anys: "Tenim unes infraestructures i uns serveis al límit del col·lapse, és urgent rebre les inversions que mereixem pels impostos que paguem".
Més de 1.300 esmenes
El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha subratllat que els pressupostos arriben "tard i malament": "El president Illa podrà esgotar la legislatura, però també esgotarà la paciència dels catalans".
Per a reconduir la situació, des de Junts han presentat més de 1.300 esmenes als comptes amb l'objectiu, diuen, de rebaixar la pressió fiscal, revertir fracassos del Govern d'Illa i garantir que els pressupostos arribin a tot el país.
En aquesta línia, Vergés ha detallat que Junts proposa "rebaixar l'IRPF, suprimir l'impost de successions i donacions o fomentar incentius per facilitar l'accés a l'habitatge", així com revertir la crisi educativa, reduir les llistes d'espera en salut, incrementar l'oferta d'habitatge, reindustrialitzar Catalunya, garantir més seguretat, i incorporar el català com a requisit d'integració, entre altres propostes.