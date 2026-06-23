En marxa les obres per construir el segon tram de la variant de Sant Miquel de Balenyà

A pocs dies perquè finalitzi el primer tram de les obres per a la construcció de la variant de Sant Miquel de Balenyà impulsades per la Diputació de Barcelona, ja s'han posat en marxa els treballs del segon tros de la via, en aquesta ocasió finançats per la Generalitat amb una inversió de 2,3 milions d'euros. El termini d'execució de les actuacions és de 10 mesos i, l'estiu vinent, la carretera hauria de ser una realitat.
Aquest dilluns, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat les obres per a construir la nova variant que "permetrà que, tant a Sant Miquel de Balenyà com a Seva hi hagi una circulació més fluïda, alhora que suposarà una pacificació, i també més seguretat", ha apuntat la consellera, afegint que "la mobilitat és una obsessió del Departament, que actua en tots els àmbits per millorar-la, descarbonitzar-la, fer-la més segura i ordenada".
En aquesta línia, Paneque ha argumentat que la construcció de la variant a Sant Miquel de Balenyà "ha estat un recorregut llarg per un projecte important per al municipi de Seva i per Sant Miquel de Balenyà i per tot aquest territori", apuntant que "és una carretera que beneficia tothom, perquè la utilitzaran els veïns de Seva i de les urbanitzacions i probablement també els veïns del Brull i de Viladrau".
Com serà la nova variant?
La variant de Sant Miquel de Balenyà tindrà una longitud de 830 metres, amb dos carrils de 3,5 metres i vorals exteriors de 0,5 metres. Enllaçarà el quilòmetre 4,6 de la carretera BV-5305 amb el 6,9 de la BV-5303. Discorrerà en direcció sud-est, lleugerament paral·lela al perímetre de la trama urbana. Permetrà treure trànsit que actualment circula pel centre del poble, a través de la carretera BV-5303, per on també passen vehicles pesants amb dificultats per a maniobrar.
La connexió amb la BV-5305 s'efectuarà a través d'una rotonda que ha executat la Diputació de Barcelona. L'enllaç amb la BV-5303 consistirà en una intersecció tipus "T" amb un carril central d'espera i carrils d'entrada i sortida per a facilitar tots els moviments i millorar la seguretat viària.
Altres actuacions i millores a la travessera
El projecte de la nova variant inclou l'enjardinament de l'entorn de l'Escola i la renaturalització de l'entorn de la Muntanyeta al llarg del camp de futbol com a mesura ambiental compensatòria, així com millores en la travessera actual pel que fa a la senyalització, els passos de vianants i el ferm.
Amb l'execució de la nova carretera, els trams actuals de la BV-5303 i la BV-5305 que travessen el nucli perdran la funcionalitat de carretera i adquiriran la condició de xarxa viària municipal, amb un trànsit majoritàriament local. Per aquest motiu, la Generalitat i l'Ajuntament de Seva tenen subscrit un conveni de col·laboració per al traspàs d'aquests trams.
D'altra banda, el Departament executarà un accés directe -mitjançant el carrer Torrellebreta- a la banda nord del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà des de la variant nova, per evitar que el trànsit accedeixi al nucli per les carreteres BV-5305 i BV-5303 de manera exclusiva, tot redistribuint-lo, reduint el temps de recorregut i afavorint la qualitat mediambiental del nucli. La inversió d'aquesta actuació és de 350.000 euros.
L'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà col·laborarà en el finançament amb una aportació de 40.000 euros. El nou vial d'accés tindrà un trànsit majoritàriament urbà: així, un cop finalitzades les obres, s'integrarà a la xarxa viària municipal.