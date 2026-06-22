Fuig de la policia a Vidreres i acaba detingut a Manlleu en xocar contra el cotxe dels Mossos i ferir dos agents

Persecució policial de pel·lícula entre Vidreres (la Selva) i Manlleu la matinada del diumenge 21 de juny. Tal com ha avançat el diari ElCaso, un home de 20 anys ha resultat detingut després d'escapar-se de la Policia Local de Vidreres, conduir a velocitat excessiva per l'Eix Transversal durant la fugida, entrar a la capital del Ter també a alta velocitat i acabar xocant contra un vehicle dels Mossos d'Esquadra ferint dos agents. El jove, amb diversos antecedents relacionats amb temes de drogues, ha estat arrestat per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Els fets van començar a Vidreres quan pels volts de dos quarts de quatre de la matinada una furgoneta va esquivar una patrulla de la Policia Local. En la fugida, el conductor va entrar a l'Eix Transversal direcció a Vic a tota velocitat. A l'altura de la capital d'Osona, l'individu va trobar-se amb un control de trànsit de la policia catalana que també va esquivar. La patrulla d'aquest punt també va afegir-se a la persecució de la furgoneta, la qual va continuar fins a Manlleu entrant al municipi a tot gas.
Pels volts de tres quarts de quatre de la matinada va acabar xocant contra una de les patrulles dels Mossos d'Esquadra, que finalment van poder identificar l'home i detenir-lo acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit.
En el xoc, dos agents de la policia catalana van acabar ferits, encara que les lesions no van resultar de gravetat i no van requerir ingrés a l'hospital.
Pel que fa al motiu de la fuga del conductor, els Mossos estan investigant el succés i no es descarta que l'home estigui implicat en altres delictes.