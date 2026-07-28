Detinguda per un robatori amb violència a Torelló

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 44 anys com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència a Torelló. En concret, l'arrest va produir-se el passat 23 de juliol, encara que els fets van tenir lloc el 20 de juny.
La víctima, un home de 83 anys, havia sortit a fer unes compres i, quan va arribar a casa i va accedir al replà de l'edifici, una dona que havia vist uns minuts abans pel carrer, va entrar amb ell.
A continuació, l'home va entrar a l'ascensor i, en aquell moment, la dona es va situar darrere seu. Aleshores, amb una forta estrebada, li va sostreure la cadena que portava al coll i va fugir del lloc.
A conseqüència de l'estrebada, la víctima va perdre l'equilibri i va caure a terra, fet que li va provocar lesions al maluc i al fèmur, així com diverses rascades. L'ancià va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic, on va rebre assistència mèdica.
Davant dels fets, la policia catalana va obrir una investigació per identificar la presumpta agressora. Gràcies a les declaracions de diversos testimonis, els Mossos van localitzar i detenir la dona el 23 de juliol a Roda de Ter. L'autora del robatori amb violència té antecedents per fets similars.