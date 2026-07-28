Petit incendi al Pla del Verdaguer, a Oristà

Cinc dotacions terrestres dels Bombers han treballat en l'extinció d'un petit incendi a prop del Pla del Verdaguer, a Oristà (Lluçanès). En concret, l'avís es va donar a les 15:21 hores de la tarda d'ahir dilluns al telèfon d'emergències 112.\r\n\r\nEn arribar al lloc dels fets, els Bombers van comprovar que les flames cremaven a baixa intensitat i van aconseguir encerclar el foc -un perímetre d'1 hectàrea aproximadament- amb línies d'aigua amb rapidesa.\r\n\r\n\r\n\r\nTreballem en un incendi que crema vegetació forestal en baixa intensitat a prop del Pla del Verdeguer, a Oristà (avís 15.21h @112). Les cinc dotacions terrestres #bomberscat activades ja han encerclat el foc amb les línies d'aigua. La nostra àrea de treball és d'una 1ha. pic.twitter.com/1hBO8xrqn6\r\n— Bombers (@bomberscat) July 27, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nCatalunya, en alerta pels incendis\r\n\r\nContinua la situació d'alerta a Catalunya per perill d'incendis forestals. En el cas del Lluçanès, el Pla Alfa dels Agents Rurals situa l'alerta, majoritàriament, al Nivell 2, és a dir, en perill alt de foc. En el cas d'Osona, es redueix l'alerta al Nivell 1 -perill moderat- a gran part del territori excepte als municipis de l'oest de la comarca, que s'enfilen al Nivell 2.\r\n