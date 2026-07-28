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Petit incendi al Pla del Verdaguer, a Oristà

Successos

Les flames cremaven a baixa intensitat

  • L'incendi d'Oristà cremava a baixa intensitat. -

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Publicat el 28 de juliol de 2026 a les 08:39

Cinc dotacions terrestres dels Bombers han treballat en l'extinció d'un petit incendi a prop del Pla del Verdaguer, a Oristà (Lluçanès). En concret, l'avís es va donar a les 15:21 hores de la tarda d'ahir dilluns al telèfon d'emergències 112.

En arribar al lloc dels fets, els Bombers van comprovar que les flames cremaven a baixa intensitat i van aconseguir encerclar el foc -un perímetre d'1 hectàrea aproximadament- amb línies d'aigua amb rapidesa.

Catalunya, en alerta pels incendis

Continua la situació d'alerta a Catalunya per perill d'incendis forestals. En el cas del Lluçanès, el Pla Alfa dels Agents Rurals situa l'alerta, majoritàriament, al Nivell 2, és a dir, en perill alt de foc. En el cas d'Osona, es redueix l'alerta al Nivell 1 -perill moderat- a gran part del territori excepte als municipis de l'oest de la comarca, que s'enfilen al Nivell 2.

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