El pantà de Sau arriba al 79% de capacitat en un estiu turístic «de plena normalitat»

La temporada turística al pantà de Sau, a Osona, està sent positiva i amb una afluència "de plena normalitat". L’embassament es troba actualment al 79% de la seva capacitat, després de les pluges dels últims mesos, i les empreses de la zona asseguren que l’activitat és similar a la de l’estiu passat, sense les aglomeracions que es van viure durant la sequera i els anys posteriors a la pandèmia.
El responsable del restaurant el Ferrer de Tall, Joan Riera, assegura que és una temporada "com les que hem tingut tota la vida", amb un turisme que "respecta el territori". Des d’Aquaterra Club, una de les empreses que ofereix activitats aquàtiques a l’embassament, també fan un balanç positiu: "Tenim bastantes reserves".
El caiac és l’activitat més sol·licitada d’Aquaterra Club, la responsable de l’empresa explica que enguany han rebut força turistes holandesos i francesos, a més de visitants d’arreu de Catalunya. "Quan fa tanta calor, la gent es banya i ve amb les famílies i els nens", explica.
Un pantà més ple que l’estiu passat
Les bones condicions de l’embassament han afavorit l’activitat turística, amb el pantà de Sau al 79% de la seva capacitat, per sobre del 63% que registrava en les mateixes dates de l’any passat, i actualment de l’església de Sant Romà de Sau només sobresurt la punta del campanar. Els negocis de la zona destaquen especialment que l’augment de visitants no s’ha traduït en aglomeracions. Joan Riera defensa un model de turisme "que pugui absorbir el territori", amb persones que visitin l’embassament, hi caminin i gaudeixin de l’espai de manera respectuosa.