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Denunciat per circular a 222 km/h per la C-25, a Calldetenes

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La velocitat màxima permesa a la via és de 120 km/h

  • El conductor denunciat circulava a 222 km/h per la C-25, a Calldetenes. -

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Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 09:23

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a un conductor per circular a 222 km/h per l'Eix Transversal (C-25), a l'altura de Calldetenes.

En concret, la policia catalana detalla que en aquesta via la velocitat màxima permesa és de 120 km/h.

D'aquesta manera, el conductor circulava a 102 km/h per sobre de la velocitat permesa.

 

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