Denunciat per circular a 222 km/h per la C-25, a Calldetenes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a un conductor per circular a 222 km/h per l'Eix Transversal (C-25), a l'altura de Calldetenes.\r\n\r\nEn concret, la policia catalana detalla que en aquesta via la velocitat màxima permesa és de 120 km/h.\r\n\r\nD'aquesta manera, el conductor circulava a 102 km/h per sobre de la velocitat permesa.\r\n\r\n\r\n\r\nDenunciem penalment aquest conductor que circulava per la C-25, al municipi de Calldetenes (Osona), a una velocitat de 222 km/h quan el límit de la via és de 120. pic.twitter.com/WcnPEIX4F6\r\n— Mossos (@mossos) July 18, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n