En marxa una campanya solidària per repatriar al Marroc el cos del menor de 9 anys mort a Vic

La mort d'en Houssem El Abbadi Ouberai, el nen de 9 anys jugador de la UE Vic que va perdre la vida per causes naturals el passat dijous al vespre, ha impactat i commocionat la ciutat, que s'està bolcant per complet amb la família de l'infant.
Poques hores després de transcendir el tràgic succés, la Fundació UE Vic anunciava l'impuls d'una campanya solidària per ajudar l'entorn del petit a fer front al cost de la repatriació del cos al Marroc, país d'origen de la família. En un comunicat, el club explica que "la voluntat de la seva família és poder traslladar el seu cos al Marroc, envoltat dels seus éssers estimats, i rebre l'últim adeu d'acord amb les seves tradicions". I afegeix que "la repatriació comporta unes despeses molt elevades que la família no pot assumir sola".
Des del club esportiu, del qual en Houssem n'era jugador de l'equip Sub 9 'A'-UE Vic, detallen que en només tres dies ja s'han recollit més de 6.000 euros i, fins i tot, van haver-se d'aturar les aportacions fetes a través de Bizum per haver superat el límit que permet el servei.
Tots els diners recaptats es destinaran exclusivament a cobrir les despeses de repatriació i seran lliurats íntegrament a la família. "Qualsevol aportació, per petita que sigui, és un gest de solidaritat", apunten des de la Fundació UE Vic: "Si no podeu col·laborar econòmicament, us agrairem molt que compartiu aquesta campanya perquè pugui arribar al màxim de persones possible".