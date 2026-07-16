Els germans bessons que van perdre la vida al riu Ter a Manlleu no sabien nedar

Els germans bessons d'11 anys que van perdre la vida ofegats al riu Ter a Manlleu, no sabien nedar, tal com expliquen diverses fonts properes als nens en declaracions a Catalunya Ràdio. La investigació policial continua oberta per tal d'intentar esclarir què va passar, i el cas es tracta com a un fet accidental: els menors haurien entrat al riu i ja no n'haurien pogut sortir.
Segons apunten fonts dels Mossos d'Esquadra, la zona on es van trobar els cossos -a la Devesa- no és especialment perillosa, i detallen que no és molt profunda, ni solen haver-hi grans corrents d'aigua. Amb tot, alguns veïns de la vila expliquen que en aquest tram del riu Ter sovint s'hi formen remolins que "xuclen fort" o que s'hi acumulen grans quantitats de fang que dificulten sortir de l'aigua. Des de l'Ajuntament de Manlleu detallen que no hi ha cap zona habilitada pel bany al riu Ter al seu pas per la vila, el qual és d'accés lliure. La policia catalana està esperant les autòpsies per confirmar el motiu concret de la mort.
Els fets es remunten a dilluns a la nit, quan la família va alertar a la Policia Local que els infants no havien tornat a casa. Solien jugar a una pista poliesportiva propera a la seva residència i se'ls esperava pels volts de les nou del vespre.
La recerca va començar immediatament amb un dispositiu conjunt entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, amb la participació de l'equip de drons i la Unitat Subaquàtica. Pels volts de les 11:30 hores del matí de dimarts, van localitzar al riu peces de roba que coincidien amb la descripció donada pels familiars, i es van centrar els esforços a cercar a l'aigua. Al migdia, entre les 13:00 i les 14:00, van trobar els dos cossos sense vida dels germans bessons d'11 anys a la llera del riu.
Emotiu i multitudinari minut de silenci
Aquest dimecres al vespre, més de mig miler de persones s'han concentrat a la plaça Fra Bernadí, a les portes de l'Ajuntament de Manlleu, per a recordar els dos infants morts al riu. Un acte emotiu, de suport i escalf on hi han participat, entre altres, molts infants, un nombrós grup de professors de l'escola Quatre Vents on anaven els nens, i companys de classe i de jocs dels menors.
L'acte també ha comptat amb una àmplia representació de la comunitat ghanesa del municipi -origen de la família dels dos infants-, així com de l'alcalde Arnau Rovira, el conseller de Justícia Ramon Espadaler, regidors i regidores del consistori manlleuenc i representants del Govern de la Generalitat i d'arreu de la comarca.