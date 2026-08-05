Tall de la circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable

Rodalies de Catalunya ha informat pocs minuts abans de tres quarts de tres de la tarda d'aquest dimecres que la circulació de trens a l'R3 entre l'estació de la Garriga i Puigcerdà, ha quedat interrompuda per un nou robatori de cable.\r\n\r\nAl mateix temps, s'han habilitat serveis alternatius per carretera -que se sumen als ja existents pel macrotall pel desdoblament de la via- entre Barcelona (Fabra i Puig) i les estacions de la Garriga, Centelles i Vic, i entre la Garriga i la Tor de Querol.\r\n\r\n\r\n\r\nCirculació interrompuda entre La Garriga i Puigcerdà/La Tor de Querol a causa d'una incidència per robatori de cable. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i La Garriga/Centelles/Vic i entre La Garriga i Puigcerdà/La Tor de Querol.\r\n— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) August 5, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n