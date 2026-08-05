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Tall de la circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable

Societat

Hi ha servei alternatiu per carretera

  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: un tren de l'R3 a Osona amb la boira i la humitat de fons. -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 17:29

Rodalies de Catalunya ha informat pocs minuts abans de tres quarts de tres de la tarda d'aquest dimecres que la circulació de trens a l'R3 entre l'estació de la Garriga i Puigcerdà, ha quedat interrompuda per un nou robatori de cable.

Al mateix temps, s'han habilitat serveis alternatius per carretera -que se sumen als ja existents pel macrotall pel desdoblament de la via- entre Barcelona (Fabra i Puig) i les estacions de la Garriga, Centelles i Vic, i entre la Garriga i la Tor de Querol.

 

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