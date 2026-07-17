Consternació a la UE Vic per la mort sobtada d'un jugador de 9 anys

Dol i consternació a la Unió Esportiva Vic per la mort per causes naturals de Houssem El Abbadi Ouberai, jugador de les categories inferiors de l'entitat esportiva.\r\n\r\nEn un comunicat, el club expressa la seva "immensa tristesa" per la pèrdua de l'infant, el qual "ha format part de la nostra família durant les darreres temporades".\r\n\r\n\r\n\r\n🔴 Amb una immensa tristesa, lamentem comunicar que en Houssem El Abbadi Ouberai, jugador del Sub 9 'A'-UE Vic, ens ha deixat aquesta nit.\r\n\r\nDescansa en pau, Houssem. El teu record formarà sempre part de la família del Vic ❤️🕊️ pic.twitter.com/2mhxSVNRdK\r\n— Fundació UE Vic (@FundacioUEVic) July 17, 2026\r\n\r\n\r\nEl club mostra el "més sincer condol i escalf" a la família, amics, companys d'equip "i a totes les persones que han tingut la sort de compartir camí amb ell". Diversos clubs d'Osona han fet públiques les seves mostres de condol per la pèrdua del petit. També la Federació Catalan de Futbol.\r\n\r\n\r\n\r\n🤍 𝐃𝐨𝐥 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞𝐦 𝐄𝐥 𝐀𝐛𝐛𝐚𝐝𝐢 𝐎𝐮𝐛𝐞𝐫𝐚𝐢, 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩 𝐒𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐄 𝐕𝐢𝐜\r\n\r\n🫂 La Federació Catalana de Futbol expressa el seu més sentit condol a la família, amics i a tots els membres del club osonenc\r\n\r\n📎… https://t.co/Y0ysq7xtLe\r\n— Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) July 17, 2026\r\n\r\n\r\nAquest divendres al matí, també l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha tingut unes paraules de record per en Houssem, i ha expressat el seu escalf a família i amics.\r\n