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Consternació a la UE Vic per la mort sobtada d'un jugador de 9 anys

Societat

L'infant va perdre la vida dijous al vespre per causes naturals

  • Consternació a la UE Vic per la mort de Houssem El Abbadi Ouberai, jugador de 9 anys del club.

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Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 16:40
Actualitzat el 17 de juliol de 2026 a les 17:09

Dol i consternació a la Unió Esportiva Vic per la mort per causes naturals de Houssem El Abbadi Ouberai, jugador de les categories inferiors de l'entitat esportiva.

En un comunicat, el club expressa la seva "immensa tristesa" per la pèrdua de l'infant, el qual "ha format part de la nostra família durant les darreres temporades".

El club mostra el "més sincer condol i escalf" a la família, amics, companys d'equip "i a totes les persones que han tingut la sort de compartir camí amb ell". Diversos clubs d'Osona han fet públiques les seves mostres de condol per la pèrdua del petit. També la Federació Catalan de Futbol.

Aquest divendres al matí, també l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha tingut unes paraules de record per en Houssem, i ha expressat el seu escalf a família i amics.

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