Llum verda a la variant de Sant Miquel de Balenyà per treure trànsit del nucli urbà

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha aprovat el projecte de la nova variant de la població de Sant Miquel de Balenyà, a Seva. Les obres disposaran d'un pressupost de 2,12 milions d'euros i es preveu que tinguin una durada de 10 mesos.

La nova carretera circumval·larà el nucli de Sant Miquel de Balenyà pel nord i tindrà una longitud de 830 metres, amb dos carrils de 3,5 metres i vorals exteriors de 0,5 metres. Enllaçarà el quilòmetre 4,6 de la BV-5305 amb el quilòmetre 6,9 de la BV-5303.

La nova variant permetrà treure trànsit que actualment circula pel centre del poble, a través de la carretera BV-5303, per on també passen vehicles pesants amb dificultats per a maniobrar.

La connexió amb la BV-5305 es farà a través d'una rotonda que executarà la Diputació de Barcelona. L'enllaç amb la BV-5303, en canvi, es farà amb una intersecció tipus 'T' amb un carril central d'espera i carrils d'entrada i sortida per permetre tots els moviments i millorar la seguretat viària.

D'altra banda, el projecte també preveu la plantació d'arbres entre la carretera i el nucli urbà, com a mesura ambiental compensatòria. Així mateix, inclou millores en la travessera actual pel que fa a la senyalització, els passos de vianants i el ferm.

Finalment, una altra actuació prevista és un accés a la variant des del carrer Torrellebreta, que permetrà connectar el poble amb la nova carretera. El projecte està redactat i tindrà un cost d'uns 400.000 euros.