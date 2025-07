Un ramat de 150 cabres en transhumància travessa el Lluçanès

La problemàtica per trobar relleu generacional, la vida acomodada de bona part de la població o les traves burocràtiques que posen les administracions són alguns dels motius per afirmar que, l'ofici de pastor, està en perill d'extinció.

Per sort, encara hi ha qui s'entesta a reivindicar l'ofici i l'estil de vida que aquest suposa. És el cas de Daniel Giraldo, pastor que guia un ramat transhumant d'unes 150 cabres que recorren el Camí Ramader de Marina, un itinerari mil·lenari -se'n té referència des del segle XI- que uneix Catalunya de nord a sud al llarg de 230 quilòmetres, passant per 32 municipis.

Van iniciar el traçat a principis de juliol i, aquests dies, travessen el Lluçanès. Des del dimecres i fins al divendres, descansen a la capital de la comarca -Prats de Lluçanès-, on es despleguen propostes de tota mena, com la munyida de les cabres o un taller de formatges, tot plegat, amb l'objectiu de reivindicar el patrimoni, la tradició i la cultura que s'amaga darrere d'una pràctica que podria desaparèixer.

Durant la transhumància, el ramat i el pastor paren a diferents municipis que proposen activitats divulgatives i reivindicatives de l'ofici.

Per a en Daniel Giraldo fer el Camí ramader de Marina en transhumància amb el seu ramat és una manera de reivindicar i difondre "un estil de vida", i també, té una part "antisistema" per posar sobre la taula "què és el que està ofegant la vida del pastor".

Una pràctica a la qual cada vegada es dedica menys gent i que està en perill d'extinció: "Hem canviat els hàbits i estem massa acomodats, la nostra generació ha viscut riquesa i mantenir un ramat en extensiu necessita persones arriades", manifesta el pastor.

Tanmateix, Giraldo apunta que, als pobles, "cada vegada queden menys joves i, els que es queden, teletreballen". En aquesta línia, insisteix que "hem de recuperar hàbits i tornar a la terra, mullar-nos, que ens toqui el sol, gaudir d'aquesta connexió".

Al mateix temps, el pastor creu que "l'administració no ho posa fàcil perquè l'ofici continuï" i reitera que les traves burocràtiques són un factor més que condueix la pràctica a la desaparició.

Una eina clau per a la gestió forestal sostenible

Les pluges de les últimes setmanes han estat generoses arreu de Catalunya, també a Osona i el Lluçanès, unes precipitacions que han fet que el territori agafi aire després de tres anys de sequera extrema.

Els boscos i la vegetació de la zona han reviscut de nou. Un fet a celebrar, però que al mateix temps, és un factor d'alt risc per a possibles incendis.

Per això, el pas del ramat també és una eina clau per a una gestió forestal sostenible i contribueix a minvar el risc d'incendis forestals, ja que les pastures afavoreixen la creació de discontinuïtats de vegetació, compartimentant el paisatge i ajudant a reduir la propagació del foc.

Giraldo ho posa en valor i insisteix en el fet que "un ramat, en la gestió de silvopastura, és una de les maneres d'incidir en treure material vegetal". En aquest sentit, però, remarca que l'administració "ho ha de valorar més, no només amb paraules, sinó també amb fets".