Festa Major de Manlleu i Fes-te Jove 2025: tota la programació

Del 12 al 16 d'agost se celebra la Festa Major de Manlleu, el punt àlgid de la qual és la Festa del Serpent el 14 d'agost.\r\n\r\nUn total de cinc dies que es nodreixen d'un programa d'actes i activitats diverses farcides d'identitat, tradició i cultura popular.\r\n\r\nAl mateix temps, del 8 al 17 d'agost té lloc a la capital del Ter el Fes-te Jove 2025, un esdeveniment autogestionat i popular amb una trentena d'activitats programades que combinen música, cultura, tradició i humor.\r\n\r\nConsulta, a continuació, tota la programació de la Festa Major i el Fes-te Jove de Manlleu:\r\n\r\n\r\n\tPrograma de la Festa Major de Manlleu 2025\r\n\tPrograma del Fes-te Jove de Manlleu 2025\r\n\r\n