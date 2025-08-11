11 de agost de 2025

Festa Major de Manlleu i Fes-te Jove 2025: tota la programació

La capital del Ter celebra la seva festivitat del 12 al 16 d'agost

  • En el marc de la Festa Major de Manlleu se celebra la Festa del Serpent, el 14 d'agost. -

Publicat el 11 d’agost de 2025 a les 08:00

Del 12 al 16 d'agost se celebra la Festa Major de Manlleu, el punt àlgid de la qual és la Festa del Serpent el 14 d'agost.

Un total de cinc dies que es nodreixen d'un programa d'actes i activitats diverses farcides d'identitat, tradició i cultura popular.

Al mateix temps, del 8 al 17 d'agost té lloc a la capital del Ter el Fes-te Jove 2025, un esdeveniment autogestionat i popular amb una trentena d'activitats programades que combinen música, cultura, tradició i humor.

Consulta, a continuació, tota la programació de la Festa Major i el Fes-te Jove de Manlleu:

