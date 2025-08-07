Puja l'atur a Osona i el Lluçanès durant el juliol

Durant el mes de juliol de 2025, l'atur a Osona ha crescut i el nombre de persones registrades a l'atur ha augmentat un 1,6% (+101 persones), sent 6.498 la xifra total de persones aturades.
La tendència a la baixa registrada durant els darrers mesos s'ha vist truncada aquest juliol. Amb tot, i malgrat el repunt, l'anàlisi interanual és positiu, amb una reducció del 6% respecte al mateix mes del 2024.
Tots els col·lectius s'han vist afectats pel repunt, encara que aquest ha tingut una incidència especial en els menors de 30 anys, una franja d'edat on l'atur ha pujat un 6,6% en relació amb el juny.
D'altra banda, la població estrangera és l'únic col·lectiu que ha registrat una petita millora, amb una reducció de l'atur del 0,4%.
Per municipis, el nombre d'aturats ha incrementat més a Centelles (+26) amb 277 persones a l'atur, i Manlleu (+21), amb 1.122 persones aturades.
Durant el mes de juliol s'han formalitzat un total de 5.083 contractes nous (+11,%), dels quals el 55,3% han estat temporals.
En l'àmbit català, el nombre de persones aturades durant el mes de juliol ha estat de 319.423 persones a l'atur.
Les dades de l'atur a Osona i el Lluçanès del mes de juliol del 2025 poden consultar-se a l'Observatori Socioeconòmic d'Osona.