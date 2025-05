L'Atlàntida dedica el cicle Clàssica Jove per primer cop a un músic i compositor català, Eduard Toldrà

L'Atlàntida de Vic sempre ha escollit primeres espases del món de la música clàssica a qui dedicar el cicle Clàssica Jove, com Mozart, Beethoven o els germans Mendelssohn. Per primera vegada, però, el teatre ha posat el focus a Catalunya i ha escollit el músic Eduard Toldrà (1895-1962) com a figura destacada.

A principis de juny i fins a la primera quinzena de juliol, Vic esdevindrà la capital de la música clàssica per a les noves generacions, a preus assequibles. L'artista resident enguany serà el jove compositor vigatà Jofre Bardolet, que estrenarà l'obra Festeig i giravolt, una opereta-musical dedicada a Toldrà. L'artista ha defensat amb militància la programació de música clàssica en català: "Si no ho fem nosaltres, ningú ho farà".

Del 7 de juny fins al 18 de juliol més de 300 músics passaran per Vic a fer música "de manera intensiva". Així descrivia Montse Catllà, directora de l'Atlàntida, el moviment que genera el cicle Clàssica Jove a la ciutat, no només a l'entorn local, sinó que també perquè pren una dimensió internacional.

Per la seva banda, la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, ha posat en relleu el doble objectiu del cicle Clàssica Jove per a la ciutat. D'una banda, el fet que els joves "es visualitzin" i que tinguin cabuda en un equipament cultural de primer ordre i, de l'altra, que s'acostin a la música clàssica.

Presentació del cicle Clàssica Jove a l`Atlàntida de Vic.

L.Busquets/ACN

El cicle començarà el 7 de juny amb un Escape Room sobre Eduard Toldrà i l'esfondrament de l'Atlàntida que ha estat dissenyada des de la UVic-UCC. La proposta incorpora la idea d'un videojoc i una de les proves, per exemple, serà afinar un violí. L'activitat és dirigida a infants i joves d'entre 10 i 13 anys.

El dia 12 l'Atlàntida oferirà un recital de cançó catalana interpretada per Joan Espuny, al piano, Jana Corominas, com a mezzosoprano, i Héctor Ruiz, com a tenor. Espuny ha explicat que la primera part del repertori es focalitzarà en compositors catalans "menys coneguts", com Juli Garreta o Manel Palau. "Són coneguts pels músics i la gent que ens dediquem en aquest món, però per al ciutadà normal són menys coneguts". El pianista ha defensat que les cançons del repertori que han escollit "val la pena compartir-les" perquè són "joies" del patrimoni català. La segona part del concert abordarà íntegrament música d'Eduard Toldrà.

Un altre dels plats forts del cicle serà el concert que dirigirà Jofre Bardolet -artista resident- amb l'Orquestra de Cambra de Vic i la Cobla Berga Jove en el concert Nit de la Clàssica Jove. El repertori serà música de compositors catalans, també actuals com ara Salvador Brotons o Guinovart. Es tracta d'un concert gratuït que es farà a la plaça de la Catedral.

El 16 de juny hi haurà l'entrega del premi La Flama i el 18 de juliol hi haurà el Concert de la IX Acadèmia Internacional de Quartet interpretat per les formacions guanyadores del premi La Flama al Paranimf de la UVic-UCC.

Residència de Jofre Bardolet

Fill de violoncel·lista i una soprano, Jofre Bardolet és un conegut de l'Atlàntida, on va començar a estudiar a l'Escola de Música des de petit. Amb 25 anys, ara està acabant un màster a Bèlgica, però en pocs dies estarà fent la residència artística al teatre vigatà perquè el 26 de juny estrenarà l'obra Festeig i giravolt, que ell mateix ha compost, i que dirigirà i interpretarà. S'acompanyarà de Joan Espuny, al piano, solistes i cor d'homes i la Banda de la Ciutat de Vic.

Bardolet ha explicat que l'obra és a mig camí entre una opereta i un musical "de manera volguda", per així apropar-se als gustos dels joves d'ara. L'artista ha agraït l'oportunitat i ha aprofitat per reivindicar el patrimoni musical del país, "perquè va ser escrita en un moment cultural molt àlgid i està molt bé poder-ho recuperar".

El compositor ha explicat que, "des de la humilitat", veia algunes similituds entre ell i Toldrà. Tots dos són violinistes, ferms defensors de la cultura catalana i el país i també feien teatre.

Festeig i giravolt inicia en el punt en què Toldrà veu per primera vegada la que serà la seva futura esposa tocant en un concert a l'Empordà. Juli Garreta, músic i amic de Toldrà, el substitueix durant el concert perquè pugui anar a conèixer la noia. L'espectacle comptarà amb la col·laboració especial del músic osonenc i líder d'Obeses, Arnau Tordera, que encarnarà Juli Garreta. "L'Arnau i jo tenim una relació similar a la de Garreta i Toldrà", ha assenyalat Jofre Bardolet.