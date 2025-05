La UVic-UCC i la Fundació Impulsa col·laboren per fomentar l'educació i el compromís social dels joves

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Fundació Impulsa han formalitzat aquest dimecres un conveni de col·laboració que estableix el marc general per desenvolupar accions conjuntes en els àmbits acadèmic, científic i social.

L'acord, signat pel director general de la Fundació Universitària Balmes -entitat titular de la UVic-UCC-, Jordi Baiget, i la presidenta de la Fundació Impulsa, Andrea Carandell, té com a objectiu reforçar les sinergies entre les dues institucions a partir d'una voluntat compartida de generar oportunitats educatives i de creixement personal per als joves.

Una part destacada de l'acord se centra a facilitar la participació dels estudiants de la UVic-UCC en programes de voluntariat vinculats a la Fundació Impulsa. A més, es fomentarà la continuïtat educativa dels joves vinculats a la Fundació cap a estudis de grau universitari o cicles formatius de grau superior, mitjançant accions com sessions d'orientació, suport en la tramitació de beques i acompanyament educatiu.

També es preveu la participació de docents i experts de la UVic-UCC en les activitats formatives de la Fundació Impulsa, així com la col·laboració en la difusió d'iniciatives compartides i, quan sigui possible, la cessió d'espais per a activitats formatives i de divulgació.

Representants de la UVic-UCC i de la Fundació Impulsa.

UVic-UCC

Durant l'acte de signatura, Jordi Baiget ha destacat que "aquest conveni s'emmarca plenament en el compromís de la UVic-UCC amb el territori i les persones, amb la responsabilitat social i amb l'equitat educativa. La col·laboració amb la Fundació Impulsa ens permet posar a l'abast dels joves les eines per construir un futur acadèmic i professional amb garanties."

Per la seva banda, Andrea Carandell ha posat en valor l'acord afirmant que "aquest conveni amb la UVic-UCC és una aliança clau per continuar teixint complicitats amb el territori i oferir als joves impulsers referents acadèmics i professionals que els ajudin a traçar un futur ple d'oportunitats. Compartim la visió que l'educació és una eina de transformació social".

Així, la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Impulsa reafirmen el seu compromís amb la formació integral de les persones joves i la construcció d'una societat més justa, inclusiva i cohesionada.