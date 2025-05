El Lluçanès impulsa una Biblioteca de les Coses

El projecte per a crear una Biblioteca de les Coses al Lluçanès agafa embranzida. Es tracta d'una iniciativa impulsada per les regidories d'Acció Climàtica dels pobles que formen part de la Mancomunitat de Municipis de la comarca. Al mateix temps, compta amb el finançament de l'Agència de Residus de Catalunya, l'assessorament d'entitats referents com Rezero i Nusos, amb la col·laboració d'Osonament, Tapís i l'Institut Castell del Quer.

L'objectiu principal d'una Biblioteca de les Coses -a Vic ja n'hi ha una- és promoure un consum més responsable i sostenible, reduint la generació de residus i emissions CO2 i evitant la compra d'objectes que s'utilitzen ocasionalment. D'aquesta manera, en aquest espai s'hi poden trobar eines de bricolatges, aparells d'oci i aventura, estris de cuina, material de jardineria o neteja, entre altres.

El projecte al Lluçanès s'està definit a través d'un procés de participació ciutadana per decidir de forma conjunta aspectes com el catàleg d'objectes, els horaris, la gestió del servei i les normes d'ús. També s'està buscant un espai adequat que pugui servir com a magatzem i punt de trobada.

Durant els primers mesos de funcionament, es preveu arribar a reduir al voltant de 400 kg de residus i evitar l'emissió de més de 1.700 kg de CO2.

Tal com explica el regidor d'Acció Climàtica, Pep Peraire Soler, "la Biblioteca de les Coses del Lluçanès vol convertir-se en un espai de pedagogia, relació i aprenentatge, així com una manera d'implicar la comunitat per treballar l'economia circular".