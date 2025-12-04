Unió de Pagesos d'Osona i el Lluçanès creu que l'anunci de la UE sobre exportacions és «una bona noticia» pel sector

El coordinador d'Unió de Pagesos a Osona i el Lluçanès, Oriol Rovira, ha assenyalat que l'anunci de la Comissió Europea de deixar Osona fora del perímetre de zona afectada és "una molt bona notícia": "Això farà que puguem exportar a la resta d'Unió Europea amb normalitat".
Rovira ha afegit que, en cas de no ser així, la "pèrdua" per a l'economia del territori hauria estat "molt important", tant pel que fa a llocs de treball com pel conjunt de l'economia.
Des d'UP, però, no renuncien als països tercers on s'exporta, i reclamen que es treballi perquè la decisió europea es pugui "traslladar" també als mercats exteriors, que representen un gruix considerable de les exportacions.
En aquest sentit, països com la Xina, ja han prohibit l'entrada de carn de porc procedent de la demarcació de Barcelona, on s'inclouen les nostres comarques.
Pel que fa als llocs de treball, la crisi pel brot de PPA ja ha començat a impactar a escala social: dimecres a la tarda, CCOO denunciava l'acomiadament de 300 treballadors temporals de Le Porc Gourmet, la planta que l'empresa càrnia Grupo Jorge té a Santa Eugènia de Berga.
El pes del porcí a Osona
Osona és la segona comarca del país amb més explotacions porcines, el sector concentra un terç de l'economia osonenca i un 17% dels llocs de treball, però si es té en compte tota la cadena de valor representa un 55% del total de facturació.
Per això, la decisió de la Comissió Europea de deixar fora Osona del perímetre de zona ampliada s'ha vist amb bons ulls pels ramaders de la comarca: "Que la Unió Europea accepti ara la regionalització de la província de Barcelona és una gran notícia, perquè això farà que podrem exportar amb normalitat a la resta de la UE", celebra el coordinador d'Unió de Pagesos. També creu que suposarà un "gran avantatge" i una "millora per al sector".
Rovira recorda que el sector porcí és molt rellevant a la Catalunya Central, del qual "en depenen molts llocs de treball, tant directes com indirectes".
Amb tot, des del sindicat demanen que aquesta decisió també es pugui extrapolar als països tercers, ja que suposen un gruix important de les exportacions que fan les empreses: "A Japó ja sabem que ens han tacat la porta, però hi ha altres països que estan oberts a negociar".
Per això, espera que aquestes negociacions "vagin a bon ritme" perquè es pugui tornar a exportar a aquests països "el més aviat possible". Les exportacions a països tercers representen aproximadament un 20% del total de la producció porcina de la província de Barcelona.
D'altra banda, Rovira creu que també "caldrà trobar una solució" per aquests 91 municipis que la CE ha inclòs dins del perímetre de zona infectada, entre els quals alguns del Bages -una comarca que compta amb cinc escorxadors-.
"S'ha de mirar de quina manera poden tenir sortida totes aquestes explotacions, traient el bestiar necessari i prenent les mesures pertinents perquè puguin continuar amb la seva activitat, ja sigui en forma d'ajudes o donant sortida als productes", defensa Rovira.
Rapidesa en l'atorgament d'ajuts
Rovira valora l'anunci que va fer el Govern aquest dimecres quan va anunciar una línia d'ajudes de 10 milions d'euros, ampliables a 10 més, perquè els ramaders puguin fer front a les conseqüències de la PPA. El coordinador del sindicat a Osona ha dit que un anunci per si sol "no vol dir res".
"Ahir feia dos mesos que va explotar la dermatosi nodular a Catalunya i els ramaders afectats que han hagut de fer un buidat sanitari encara no han cobrat cap d'aquests ajuts", lamenta.
Per això, creu que allò que cal és "agilitar tots aquests tràmits i que els ramaders puguin cobrar el més aviat possible".
De fet, el ramader veu "moltes diferències" en la gestió de la crisi sanitària de la pesta porcina i la de la dermatosi nodular contagiosa: "És evident que hi ha diferències, tant el Departament com el Ministeri han actuat molt més ràpid amb la crisi de la pesta porcina que no pas amb la de la dermatosi", constata Rovira.