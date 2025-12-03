El Grupo Jorge acomiada 300 treballadors temporals d'Osona arran del brot de pesta porcina

Primeres reaccions arran del brot de pesta porcina a Catalunya que impacten de ple a Osona. Tal com ha denunciat Comissions Obreres (CCOO), el Grupo Jorge ha decidit acomiadar 300 treballadors temporals de Le Porc Gourmet, la planta que l'empresa càrnia té a Santa Eugènia de Berga.
El sindicat rebutja fermament l'acomiadament dels empleats contractats a través d'ETT aquest mateix dijous. Denuncien que la crisi sanitària animal i el bloqueig de les exportacions posa en perill milers de llocs de treball i reclamar a les administracions i a la patronal "aplicació de mesures que permetin garantir l'ocupació, els salaris i la seguretat al sector porcí, per tal que aquesta crisi no la paguin les persones treballadores".
En aquesta línia, CCOO ha sol·licitat una reunió "urgent" amb les administracions competents per transmetre les accions que, des del sindicat, consideren imprescindibles.
"La inacció o la manca de coordinació entre institucions es podria traduir en acomiadaments, pèrdua d'ingressos i un impacte econòmic que afectaria de ple centenars de persones", insisteixen a través d'un comunicat.
Al mateix temps, reclamen "la posada en marxa immediata d'un paquet de mesures que protegeixi l'ocupació, els salaris i l'estabilitat del sector".
Entre les actuacions que proposa el sindicat hi ha l'acceleració d'acords bilaterals perquè els països que han vetat les exportacions acceptin productes de zones no afectades –el que es coneix com a regionalització; que s'activin els ERTO per causes de força major per garantir el manteniment dels salaris; reclamen la prohibició d'acomiadaments associats al brot mentre duri la crisi; mesures econòmiques i fons sectorials per protegir els llocs de treball; l'establiment de protocols de bioseguretat reforçats a les granges i a les plantes de processament; o informació "clara" i coordinació amb el sector per minimitzar l'impacte laboral.
L'alcalde de Santa Eugènia diu que no deixaran "ningú a l'estacada"
L'alcalde de Santa Eugènia de Berga, Xavier Fernández, ha assegurat que no deixaran "ningú a l'estacada" després de l'anunci que ha fet el Grup Jorge de prescindir de 300 treballadors temporals de la planta Le Porc Gourmet pel brot de pesta porcina.
Fernández ha explicat a l'ACN que ha pogut conversar amb l'empresa i li han dit que la producció ha "baixat en picat" i, per tant, "no tenen feina per mantenir els llocs de treball". Tot i això, el batlle assegura que li han dit que "de seguida que puguin, les reincorporaran".
Fernández no sap quants dels acomiadats resideixen a Santa Eugènia, tot i que creu que serien un petit percentatge perquè al poble no hi ha habitatge disponible. Creu que el problema s'agreuja perquè molts dels treballadors de l'escorxador són migrants.
Fernández ha dit que l'empresa càrnia ha transmès a l'Ajuntament que "són els primers interessats a resoldre la situació perquè volen tornar als nivells de producció previs a la crisi sanitària".
L'alcalde, però, ha expressat que estaran "atents" i "posaran a disposició els serveis socials o augmentaran partides", tal com es va fer durant la pandèmia, "per no deixar la gent a l'estacada": "No podem deixar-los al carrer".
Amb tot, el batlle ha dit que aquest és un bon moment per "repensar" el model econòmic de la comarca que, segons ell, és molt depenent d'una indústria concreta com pot ser la càrnia.
"Si depenem tant d'un sector el dia que rep una garrotada, sembla que s'acabi el món", ha expressat. A més, ha dit que molta d'aquesta indústria, com els escorxadors, tenen llocs de feina "no qualificats" i assegura que molts dels llocs de treball "es cobreixen amb persones migrades amb poc arrelament al territori i poc suport familiar o social".