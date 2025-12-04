Illa reivindica des de Mèxic el sector porcí català davant el veto a les exportacions

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat davant el món gastronòmic i turístic mexicà el sector porcí català, afectat per la pesta porcina africana. "És dels més excel·lents del món", ha etzibat Illa. El president de la Generalitat ha assegurat que s'estan prenent les mesures perquè l'actual situació no afecti les exportacions ni la "reputació" i ha apel·lat a la complicitat dels restauradors per aconseguir-ho.
En aquest sentit, Illa s'ha reunit també aquest dimecres amb el secretari d'Agricultura de Mèxic, Julio Berdegué, per traslladar-li un missatge de tranquil·litat. Al seu temps, Berdegué ha assegurat en una piulada a X que s'estudiarà la represa dels "fluxos comercials" quan els tècnics de Sanitat ho avalin: "Tractarem aquest cas estrictament d'acord amb criteris tècnics sanitaris". El màxim responsable d'Agricultura a Mèxic assegura que té interès a reprendre les importacions "quan sigui possible fer-ho" i sense que això posi en risc el sector al país asteca.
Illa n'ha parlat en un sopar gastronòmic organitzat per l'Agència Catalana de Turisme amb l'objectiu de promoure la riquesa gastronòmica catalana com a porta d'entrada a la cultura, el territori i la identitat del país. El president ha dit que el cas de la pesta és especialment greu perquè "la base de tota gastronomia és la matèria primera".
Davant de la crisi, Illa ha reiterat que el Govern està prenent totes les mesures necessàries perquè la pesta no afecti les granges i ha destacat la "qualitat, responsabilitat i tradició" del sector porcí català. Ho ha fet davant unes 150 personalitats del món empresarial, cultural, institucional i turístic.
L'acte de l'Agència Catalana de Turisme l'ha liderat el pastisser i creador català establert a Ciutat de Mèxic, Xano Saguer, i el xef català Joan Creus, amb un menú que connecta els sabors més emblemàtics de Catalunya amb una mirada contemporània. Més enllà de la gastronomia, però, la trobada s'emmarca en l'estratègia del Govern per reforçar els vincles econòmics, comercials i turístics amb Mèxic.
Catalunya, explica Turisme, vol posicionar-se com una de les destinacions preferents per al turista mexicà. Actualment, Catalunya capta només el 16,7% dels turistes mexicans que visiten Espanya. El 2024 van ser 180.900 mexicans els que van visitar Catalunya, amb una despesa global de 369,8 milions d'euros, un 1,6% de tota la despesa estrangera. Els darrers anys, però, la despesa dels turistes mexicans a Catalunya ha crescut un 51,7%.
La despesa mitjana diària del turisme mexicà és 336,9 euros, la més alta d'Amèrica, per sobre del Canadà (326,9 euros) i els Estats Units (270,7 euros). Un altre element clau per a l'Agència Catalana de Turisme és la baixa estacionalitat del turisme mexicà, ja que només el 23,5% de les arribades són a l'estiu. A més, segons dades de Turisme, el mexicà és un viatger que tendeix a descentralitzar les visites més enllà de Barcelona.