Vic supera amb escreix els 50.000 habitants i l'alcalde qualifica la situació «d'emergència sociodemogràfica»

Vic ha sobrepassat el llindar dels 50.000 habitants, segons el darrer recull de l'Institut Nacional d'Estadística. L'alcalde de la ciutat, Albert Castells, fa temps que alerta sobre la pressió que té el ràpid creixement demogràfic sobre els serveis, que no han crescut al mateix ritme, i que en casos com Educació ja acusen "col·lapse".
En 30 anys, la població de capital d'Osona ha augmentat un 68%, més del doble que la mitjana catalana, que se situa al 30%.
En una atenció als mitjans, Castells ha dit que cal ser capaços d'"aturar" el ritme. Per això, entre altres, vol que els municipis "tensionats demogràficament" tinguin "autonomia" per decidir qui s'empadrona i qui no, i evitar un efecte crida. Per tractar la qüestió, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, demanant una trobada.
La 24a ciutat del país
La xifra total dels habitants de Vic ja és oficialment de 50.796 i, per tant, això situa la capital d'Osona com la 24a ciutat del país en nombre de persones. En comparació amb l'últim any, Vic ha guanyat 1.266 habitants. Tot i que l'Institut Nacional d'Estadística hagi fet públics els resultats ara, el cens correspon a data de gener de 2025.
Superar el llindar dels 50.000 suposarà alguns canvis, com ara l'augment del nombre de regidors, que passarà de 21 a 25, o canvis en l'adjudicació d'ajuts corresponents a barems d'habitants, beneficiós en alguns casos, però en d'altres també es rebrà menys diners.
El batlle vigatà ha volgut llançar un crit d'alerta pel que suposa aquest creixement pel que fa a la gestió de serveis: està preocupat per la qualitat d'alguns d'aquests, els quals no estan dimensionats per la gran quantitat de gent que va arribant.
"Si parlem que la Catalunya dels vuit milions està saturada, doncs imagineu-vos què no ha de passar a la ciutat de Vic, que ha crescut el doble que el país en els últims 30 anys", ha dit l'alcalde.
L'alcalde és conscient que les solucions a un problema "complex", "no són fàcils", i ha afegit que l'arribada del flux mundial d'immigració cap a Europa és "humanament comprensible". Amb tot, ha destacat que calen "solucions en l'àmbit local" per "equilibrar" la població amb els recursos: "Si no afrontem aquest repte, tindrem problemes greus de gestió".
Castells ha dit que fa mesos que treballen amb les diferents conselleries, però la situació és "d'emergència sociodemogràfica" i des del consistori no veuen "signes de millora": "Si no som capaços de frenar el creixement, entrarem en situacions de complexitat greu de gestió", ha dit. Per exemple, pel que fa a la matrícula viva, des que s'ha començat el curs escolar, ja han arribat més de 100 alumes en unes escoles "molt tensionades".
Pel que fa al padró, cada mes es registren 250 altes, i al cap de l'any, entre altres i baixes, hi ha uns 5.000 moviments.
Castells creu que des de les fronteres cal controlar les entrades de persones que arriben sense contracte de treball ni arrelament: "Barajas o Barcelona són punts d'entrada de famílies senceres, que humanament venen a buscar un futur millor, [...] però cal fer una redistribució de l'arribada a tot l'estat i el continent i deixar desenvolupar els llocs tensionats".
En aquest sentit, tampoc contempla com una solució "foragitar" ciutadans cap a altres municipis i traslladar-los el problema: "Precisament és un crit d'alerta també per a totes les alcaldies de la comarca, que avui en dia no viuen aquesta situació de col·lapse". "Al final, l'administració local tenim poques competències i, en canvi, tenim la gestió del dia a dia 100% assumida", ha dit Castells.
És per això que ha demanat a la Generalitat que reclami les competències en la gestió del padró: "Creiem que és la Generalitat qui ha de gestionar el repte demogràfic i no pas des del govern de Madrid". "Mentre no es traspassin les competències, calen mesures urgents", ha afegit.
Per Castells, cal aturar el ràpid creixement per poder-se "centrar" a construir oportunitats pels 50.000 vigatans actuals. "Garantir habitatge digne per tothom, feina digna per tothom i un projecte de vida basat en el nostre model social", ha afegit.
L'alcalde de Vic també ha apel·lat la resta de grups del consistori a una trobada el mes de gener per abordar "de manera conjunta" la situació demogràfica a la ciutat.