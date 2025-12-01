Impulsen un grup per a pares primerencs al CAP Osona

L'Equip d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) d'Osona ha posat en marxa un grup per a homes a l'inici de la paternitat perquè, entre altres, comparteixin experiències i adquireixin eines per a una paternitat responsable.
La iniciativa s'ha dut a terme durant el mes de novembre al CAP Osona de Vic, que esdevé el primer centre d'atenció primària de la Catalunya Central en dur a terme una activitat com aquesta.
La proposta ha estat una resposta a l'estudi liderat per les llevadores Ariadna Cirera, Ester Muñoz, María Monreal i Judit Tarrés. Entre altres, la recerca posa de manifest que, sovint, els homes es troben amb una càrrega emocional intensa a l'inici de la paternitat i que els manquen espais on compartir vivències i rebre suport.
"Entre les conclusions vam veure que en alguns pares primerencs els faltava suport emocional i psicològic", explica la llevadora de l'ASSIR Osona, María Monreal.
L'activitat, que compta amb el suport d'Osona Acció Social dins del programa Temps de Cures, la condueix Oriol Ginès, psicòleg de l'associació Conexus, juntament amb les llevadores.
Compartir experiències i adquirir eines per a la paternitat
L'Amadeu és pare d'una criatura d'1 any. Anteriorment ja havia participat en un dels grups de preparació a la paternitat que ofereixen alguns centres d'atenció primària de Catalunya, com és el cas del CAP Osona. "Vaig fer un vincle bonic amb altres homes que també anaven a ser pares per primera vegada", explica de l'experiència.
Després de néixer la criatura, va decidir participar en el grup de postpart per a pares primerencs. Entre altres coses, apunta que "encara que no t'ho sembli, molts estan en la mateixa situació que tu: arribes a casa de treballar i hi ha una criatura, les teves prioritats canvien, i fins i tot canvia la relació amb la parella, és un aprenentatge bestial".
En el grup de postpart, els professionals donen eines als pares per afrontar els reptes de la paternitat. Entre altres, l'Amadeu espera aprendre a gestionar l'estrès del dia a dia amb un "enfocament més positiu" per "donar la millor vida possible al nen".
En Bernat també és pare primerenc. Explica que és a través de les visites rutinàries amb les llevadores del CAP com s'assabenta de l'existència tant del grup de preparació a la paternitat com de les sessions de postpart per a homes.
Igual que l'Amadeu, ell també ja havia participat en un grup de pares durant la gestació. Entre altres aspectes, el grup de postpart l'està ajudant a "vehicular les inquietuds i inseguretats" per a "poder treballar el nostre rol com a referents en la paternitat, la masculinitat, així com la nostra responsabilitat dins de la parella".
En Bernat reconeix assistir a les sessions del grup de postpart per a pares "amb la ment bastant oberta" i sense tenir "expectatives concretes": "Vinc amb humilitat, a aprendre, a deixar-me portar i a ampliar el ventall d'eines, recursos i perspectives".
"A alguns pares primerencs els falta suport emocional i psicològic"
María Monreal és una de les llevadores de l'ASSIR Osona impulsores de l'estudi que posa sobre la taula la necessitat de crear espais on els homes puguin compartir experiències i adquirir eines al voltant de la paternitat.
La recerca se centrava en la vivència de 12 pares, alguns dels quals havien assistit prèviament en algun dels grups de prepart que s'ofereix al CAP Osona: "Entre les conclusions vam veure que en alguns pares primerencs els faltava suport emocional i psicològic", detalla la llevadora.
Arran de l'estudi, les professionals van proposar el desplegament del grup de postpart per a pares. Monreal apunta que la majoria dels projectes s'enfoquen "en la cura de les mares i la criança del nounat", evidenciant la manca d'espais per a "reforçar la corresponsabilitat" dels homes en tot el procés.
Les activitats que es duen a terme durant les sessions van en funció de les demandes dels homes que hi participen: "El primer dia vam fer una pluja d'idees dels temes que els agradaria tractar i, a partir d'aquí, amb la resta de l'equip preparem les propostes", detalla la llevadora.
Entre les demandes hi ha hagut propostes per parlar de la corresponsabilitat en la criança, els rols de gènere, com teixir un vincle sòlid i bonic amb el nadó o eines per aprendre a organitzar-se el dia a dia.
Oriol Ginés, psicòleg de l'associació Conexus i conductor del grup postpart per a pares primerencs del CAP Osona, destaca que, d'entrada, indaguen per detectar les necessitats dels participants en les sessions.
Entre els temes que han tractat hi ha el vincle amb la criatura i la parella, o els canvis de rutines, "i com afecta això en les relacions", detalla.
"Recollir les necessitats que hi ha al grup, prendre'n consciència i veure quines eines podem utilitzar" són alguns dels aspectes que treballen durant les sessions, explica el psicòleg.
Teixir vincles i compartir experiències entre pares també és un dels objectius del grup de postpart. "Diria als pares primerencs que provin de venir, perquè tenim pocs espais per a parlar de les inquietuds al voltant de la paternitat", insisteix Ginés.
Grups de preparació a la paternitat
Des de fa uns anys, l'ASSIR Osona impulsa els grups de preparació a la paternitat, un espai dirigit a futurs pares amb l'objectiu que comparteixin l'experiència de la gestació o els reptes del nou rol. També ofereix acompanyament i suport emocional durant tot el procés.
Al CAP Osona ja se n'han celebrat vuit edicions i, alguns dels homes que hi ha participat, han decidit apuntar-se, també, als grups postpart per a pares primerencs.
Els grups de preparació a la paternitat van sorgir arran d'un estudi fet a l'Ajuntament de Barcelona i als serveis d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de la ciutat comtal a partir de la demanada de diferents parelles i amb la intenció de donar respostes a les seves necessitats.
A Osona ja compten amb una trajectòria consolidada -es duen a terme des del 2021- i, a més de tenir en compte les necessitats emocionals dels pares, un dels objectius de l'activitat també és promoure canvis culturals cap a una paternitat activa, superant els rols de gènere tradicionals i la visió del pare com a actor secundari en la criança.