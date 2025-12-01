Vic es vesteix de Nadal

Nadal ja és a tocar i, la majoria de pobles i ciutats, ja han encetat les festes amb l'encesa de la lluminària i els ornaments a places i carrers. És el cas de Vic que, des del passat divendres 28 de novembre, ja llueix engalanada per a l'ocasió. A les 18:30 hores, quan el sol ja s'havia amagat i la foscor del vespre cobria la ciutat, van encendre's els llums de Nadal.
Així, cada racó de la capital d'Osona ja està preparada perquè petits i grans visquin la màgia de les festes. L'epicentre de tot plegat és la plaça Major, que llueix el gran arbre de Nadal il·luminat de color blau al centre.
L'Ajuntament de Vic convida la ciutadania a gaudir "del comerç i la restauració" que ofereix la ciutat, així com de les activitats culturals, esportives, lúdiques i turístiques que s'organitzen durant el mes de desembre i principis de gener del 2026.
Al mateix temps, el consistori detalla que, a partir de l'11 de desembre, es desvelarà la programació de Nadal amb propòsits, un compendi de propostes perquè petits i grans gaudeixin al màxim de les festes nadalenques a la capital d'Osona.