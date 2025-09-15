Un estudi de l'ASSIR Osona conclou que els homes necessiten suport psicoemocional durant la paternitat

Un estudi realitzat per quatre llevadores d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) d'Osona ha evidenciat la necessitat de donar suport psicoemocional als homes durant la paternitat.
El treball s'ha dut a terme a partir de 12 entrevistes a pares primerencs amb fills nascuts entre els anys 2023 i 2024, i també, a través dels grups de preparació a la paternitat que fan regularment al CAP Osona-Vic Nord, un espai dirigit a futurs pares amb l'objectiu que comparteixin l'experiència de la gestació i el postpart, els reptes del nou rol, així com l'oferiment de suport i acompanyament durant tot el procés.
Ariadna Cirera Autet, Ester Muñoz-Sellés, María Monreal Barba i Judit Tarrés Rovira són les llevadores de l'ASSIR Osona impulsores de la recerca, que evidencia que la transició a la paternitat comporta una càrrega emocional considerable que sovint "és subestimada i que transforma les dinàmiques familiars".
Entre altres, els pares participants en l'estudi revelen que tendeixen a subestimar l'impacte emocional de la paternitat i es troben amb reptes "com tensions en la parella i una manca de suport emocional".
Al mateix temps, expressen que se senten "amb poques eines per gestionar aquest moment vital" i que els manquen "espais i recursos on compartir i treballar les emocions que hi van associades".
Sensacions "d'exclusió i ansietat"
La recerca conclou que, sovint, els homes viuen la paternitat com una experiència emocional intensa marcada per sensacions "d'exclusió i ansietat" derivades d'un model "perinatal que s'ha centrat tradicionalment en la mare".
Malgrat el desig de participar activament en la criança, segons les conclusions de l'estudi, molts pares es troben "limitats per expectatives socials i els rols tradicionals de masculinitat, que no reconeixen la seva necessitat de suport emocional".
La sobrecàrrega informativa va emergir com un repte rellevant durant la recerca, que posa en evidència la necessitat de disposar de fonts fiables, actualitzades i contrastades. En aquest context, l'acompanyament professional de les llevadores va ser molt ben valorat pels participants.
Tot i això, es va assenyalar la necessitat d'un suport emocional i psicològic més específic per als pares, especialment durant el postpart.
Els grups de paternitat, clau per a una cura més equitativa
L'estudi, realitzat des de l'ASSIR Osona, identifica barreres, expectatives socials i emocions que sovint són invisibilitzades, i planteja línies d'acció per millorar l'acompanyament perinatal des d'una perspectiva inclusiva.
Els resultats reforcen la idea que els grups de paternitat són clau per avançar cap a una cura més equitativa. Es tracta d'espais que no només acullen les necessitats emocionals dels pares, sinó que també promouen canvis culturals cap a una paternitat activa i corresponsable.
Segons les autores de l'estudi, els grups de preparació a la paternitat "contribueixen a generar una mirada crítica sobre els rols de gènere, reforcen la corresponsabilitat en la criança i enforteixen el vincle amb el nadó".