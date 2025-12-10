La CUP aposta per la diversificació del model productiu per posar fre al «monocultiu de porcs i turistes»

La portaveu de la CUP, Su Moreno, s'ha reunit aquest dimecres amb representants d'Unió de Pagesos a Osona i el Lluçanès per abordar els efectes de la crisi de la pesta porcina africana al territori, on el sector porcí té un pes important.
Entre altres temes, la trobada ha servit per "posar en qüestió" l'actual model de país, el qual "ha acabat integrant petit i mitjana pagesia que, per subsistir, ha de treballar per grans productors".
Amb l'objectiu de preservar i donar suport al món rural i a les poques explotacions ramaderes que encara no han sucumbit a les grans empreses que controlen el sector carni, els cupaires aposten per l'impuls de noves propostes com una distribuïdora i un supermercat públic per facilitar la comercialització de productes de la petita i mitjana pagesia.
Els anticapitalistes també demanen "una moratòria immediata" a macrogranges i escorxadors amb la finalitat de fer "una avaluació estratègica" del model productiu i la càrrega ramadera de cada zona, apostant per a la diversificació i per "sortir del monocultiu de porcs i de turistes".
En aquesta línia, insisteix en el fet que "cal urgentment un canvi de país" i apunta a la necessitat d'encetar un debat amb tota la comunitat per teixir el futur econòmic i laboral de tot el territori: "Ha de ser una decisió col·lectiva".
"Cal obrir el debat al voltant d'una reforma agrària" amb l'objectiu de "relocalitzar la producció, establir preus justos per la pagesia, posar límits a l'agroindústria i començar a explorar l'impuls d'una distribuïdora i un supermercat públic", recalca Moreno.
En referència al paquet d'ajudes de 10 milions pel sector porcí anunciades pel Departament d'Agricultura, els cupaires creuen que són "insuficients". Al mateix temps, no volen que aquestes siguin per "les empreses que estan fent fora els treballadors" ni "als conglomerats que acumulen beneficis", sinó que s'han de destinar a la protecció dels llocs de treball i els drets dels treballadors i la petita i mitjana pagesia. També demanen que les ajudes tinguin "control públic".