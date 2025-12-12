El GDT reivindica la crisi de la pesta porcina com «una oportunitat» per «transformar el model»

La crisi pel brot de pesta porcina africana detectat a Collserola ha reobert i accelerat el debat al voltant del model econòmic d'Osona i, també, del país sencer. El sector agroindustrial és el pal de paller de l'economia del territori i el porcí hi té un pes molt rellevant.
D'ençà que es van detectar els primers casos de la malaltia animal en porcs senglars salvatges, han estat moltes les veus que han situat la PPA com a una oportunitat per a reconduir el model productiu del territori.
Un d'aquests agents és el Grup de Defensa del Ter (GDT): els ecologistes reivindiquen la crisi sanitària animal com a una ocasió "per redimensionar el model porcí de Catalunya", posant per davant "el benestar de les persones, la salut del territori i la sobirania alimentària del país". Al mateix temps, s'oposen "al rescat públic de l'agroindústria intensiva del porc", en referència al paquet d'ajudes anunciat pel Govern per a pal·liar els afectes de la crisi de la PPA.
En un comunicat, defensen que "l'agroindústria del porc és el veritable problema estructural per tots els seus impactes ambientals, econòmics i socials" i demanen que les ajudes siguin per a "protegir les persones treballadores i la pagesia". Una idea que també ha defensat aquesta setmana la CUP en una visita a Vic.
En aquesta línia, aposten per la reducció de la cabana porcina, per diferenciar l'agroindústria de la petita i mitjana pagesia –així com promocionar aquesta última-, que l'agroindústria assumeixi els costos ambientals i socials de la seva activitat o per la diversificació de l'economia del territori.
"Cal afrontar la crisi com una oportunitat per canviar el model"
Des de fa anys, el Grup de Defensa del Ter denuncia el "desmesurat, temerari i irresponsable" creixement "de l'agroindústria del porc" a Osona i el Lluçanès i critiquen que des de les administracions "no s'han posat límits" al sector: "Han posat una catifa vermella i gran quantitat de diners públics per desplegar un model porcí sobredimensionat i hipertròfic", diuen en el comunicat.
Pels ecologistes, el brot de PPA detectat a Catalunya "no és el problema" i evidencia que el model és "insostenible": "Després d'anys de beneficis, mai ha assumit ni reparat els greus perjudicis ambientals, socials i econòmics que ha generat", insisteixen.
En aquesta línia, denuncien que la cabana porcina i la capacitat dels escorxadors d'Osona "s'ha sobredimensionat". Després de la demarcació de Lleida, la comarca és on es concentren més empreses i granges de porcs del país -unes 700-. Es calcula que, a casa nostra, hi ha més d'un milió de porcs i que, diàriament, se'n sacrifiquen aproximadament 40.000, dels quals gairebé la meitat s'exporten. "Aquests escorxadors tenen la capacitat per sacrificar tota la cabana porcina d'Osona i el Lluçanès en poc més d'un mes", diuen des del Grup de Defensa del Ter en el comunicat que han emès aquest divendres.
Tanmateix, critiquen el gran cost mediambiental del model productiu del territori, on la majoria de les fonts i aqüífers estan secs o contaminats. També la qualitat de l'aire de la Plana de Vic se'n veu afectada, ja que els purins emeten gran quantitat d'amoníac a l'aire. De fet, Osona és una de les regions amb pitjor qualitat de l'aire d'Europa.
La crisi de la PPA, "una oportunitat per transformar el model"
En el comunicat, el Grup de Defensa del Ter diu que el sector agroindustrial a Osona ha condemnat a la pagesia del territori a l'extinció: "Les petites explotacions gairebé han desaparegut i han anat perdent la relació entre el bestiar i la terra de la mateixa finca".
A la comarca, l'agroindústria s'han d'entendre a través de tota la cadena de valor que opera des de les granges fins al producte final, un procés productiu d'integració vertical controlat per unes poques grans empreses del sector carni.
Els ecologistes també rebutgen la "dependència excessiva" d'aquest sector econòmic i alerten que està "basat en la precarietat laboral i genera enormes desigualtats" al territori. En aquest sentit, l'agroindústria dona feina a un 30% de la població activa de la comarca. Amb tot, molts dels llocs de treball "són precaris" i la riquesa que generen "no es reparteix de forma equitativa", reiteren des del GDT.
Per a tot plegat, aposten perquè la crisi pel brot de pesta porcina a Catalunya sigui "una oportunitat per transformar el model". Una transició, diuen, que cal abordar començant per a reduir la cabana porcina i la capacitat dels escorxadors; també creuen que s'ha de diferenciar entre agroindústria i pagesia, i al mateix temps, protegir i acompanyar els petits i mitjans pagesos prioritzant "la qualitat davant la quantitat".
Tanmateix, exigeixen que l'agroindústria assumeixi els costos ambientals i socials de la seva activitat. Finalment, aposten per a la diversificació de l'economia amb "activitats que afavoreixin el patrimoni natural, agrícola, i cultural" i, alhora, "que es procuri trobar sortides laborals dignes per als treballadors que avui depenen d'un model en declivi".