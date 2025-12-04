Manifestació a Vic per denunciar la precarietat del sector de la discapacitat

Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, aquest dimecres 3 de desembre més de 300 persones han sortit al carrer a Vic per denunciar la situació de precarietat que viu el sector de la discapacitat intel·lectual.
Treballadores, persones ateses, familiars i membres de la junta i el patronat de Sant Tomàs han recorregut el centre de la capital d'Osona per reclamar, entre altres demandes, millores salarials i un finançament "just".
"Al nostre país, la discapacitat està marginada i separada de les conductes ordinàries, volem que les persones amb discapacitat puguin viure amb la mateixa dignitat que la resta", reclama Joan Cassany, president de Sant Tomàs.
Per fer-ho possible, diu, es requereixen recursos provinents de fonts privades i públiques: "Aquestes últimes ens han menystingut, no ens paguen el que ens deuen i, a més, ens retallen el que no ens paguen. Això fa que la nostra entitat es vegi amb dificultats molt importants per donar l'atenció que es mereixen les persones amb discapacitat", denuncia Cassany.
Un finançament "just, estable i coherent"
El president de Sant Tomàs detalla que la diferència salarial de les professionals del sector social i les que desenvolupen funcions semblant, per exemple, a Salut o Educació, pot variar en un 30%.
Aquest fet fa que entitats com Sant Tomàs tinguin dificultats per captar i retenir talent i, al mateix temps, fa que hi hagi una rotació de personal important que afecta la qualitat de l'atenció de les persones usuàries perquè "perden referents i els desajustem anímicament i psicològicament", apunta Cassany.
El president de Sant Tomàs també ha denunciat que els centres especials de treball no han rebut la subvenció del 2025 i s'han retallat les "figures de suport", un fet que posa en risc la continuïtat laboral de persones amb discapacitat.
Per tot plegat, reclamen a la Generalitat un finançament "just, estable i coherent" que permeti garantir serveis de qualitat i condicions laborals dignes.
Per la seva banda, Anna Alonso, treballadora de l'entitat, exigeix una pujada mínima del 30% en els mòduls i tarifes de la Cartera de Serveis Socials i denuncia anys de promeses incomplertes que afecten directament a l'atenció de les persones ateses: "La vocació arriba fins on arriba i necessiten salaris dignes".
"Ens hi va el dia a dia com a família"
En Joan Moreno és el pare de l'Arnau Baulenas, un noi amb discapacitat atès per Sant Tomàs. Com a família creuen que han de ser "part implicada" en la lluita per aconseguir millores en les condicions laborals i salarials de les treballadores del sector.
"Els nostres fills depenen totalment d'aquestes persones i serveis, és vital per a nosaltres que siguin professionals qualificades i tinguin condicions dignes de treball", subratlla Moreno: "Ens hi va el dia a dia per poder tenir una normalitat i estabilitat com a família".
L'Arnau és el protagonista d'un vídeo on s'explica la situació de precarietat que viu el sector, i també va poder anar al Parlament de Catalunya a transmetre el missatge.
"No podem quedar al marge de la reclamació, el nostre paper és clau i no pararem d'insistir perquè es millorin les condicions del sector", insisteix Joan Moreno.
En Joan Mora és una persona atesa a Sant Tomàs. Explica que han sortit al carrer "per reivindicar els drets de les treballadores de l'entitat per tenir una vida, un sou i unes condicions de treball dignes". Valora molt la feina dels professionals de Sant Tomàs: "La feina que fan és excepcional".
El 2024, Sant Tomàs va atendre 2.650 persones en itineraris de formació i orientació laboral, en suports comunitaris, atenció diürna habitatge i residència i infància i adolescència. L'entitat té 1.050 treballadors, dels quals 381 són persones amb discapacitat o trastorns del desenvolupament.