Presenten la guia de maltractaments a les persones grans d'Osona

El primer protocol consensuat entre institucions socials i sanitàries d'Osona per a l'abordatge de maltractaments a les persones grans va publicar-se l'any 2009. Aquell document va ser el resultat d'un treball conjunt entre una desena d'institucions i la revisió dels cossos de seguretat i el Jutjat de Vic.
15 anys després, el protocol s'ha actualitzat -de manera coordinada entre Osona Acció Social i el Cercle Sis- i el resultat és una nova guia de maltractaments a les persones grans de la comarca que s'ha presentat aquesta setmana a Vic. El document conté la renovació de conceptes adaptats a la nova legislació, nous factors de protecció i de risc, i recull eines per facilitar la tasca dels professionals.
La presentació ha comptat amb la presència d'una cinquantena de representants polítics, institucionals i professionals de l'àmbit social i sanitari d'Osona i el Lluçanès. Victòria Terricabras, presidenta d'Osona Acció Social, apunta a la "necessitat de construir comunitats protectores on les persones grans se sentin escoltades, respectades i valorades".
Entre els objectius de l'actualització de la guia hi ha factors de protecció, juntament amb els de risc, i inclou un recull d'eines per a facilitar l'homogeneïtzació de la tasca dels professionals en l'àmbit de l'atenció a les persones grans.
15 anys de canvis
El primer protocol a Osona va publicar-se l'any 2009. Des d'aleshores, diversos organismes i administracions públiques han elaborat documentació complementària que ha guiat la pràctica dels professionals durant aquests 15 anys.
Durant aquest període s'han produït canvis significatius a escala social, en l'organització de recursos, en la legislació, en els models d'atenció a les persones grans i a les situacions de violència.
Per tot plegat, era necessari revisar el document original amb profunditat, una idea que es va plantejar l'any 2022 al CatSalut i al Consorci d'Osona de Serveis Socials. La nova guia s'ha elaborat de manera transversal a través d'un equip integrat per professionals amb experiència en l'atenció a situacions de maltractament a les persones grans provinents de disciplines com el treball social, la medicina, la infermeria, psicologia o els cossos de seguretat.