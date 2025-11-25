Les regidores de Vic reafirmen el seu compromís per a l'erradicació de la violència masclista

Un any més, l'Ajuntament de Vic commemora el 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, amb un acte institucional a la plaça Major.
Les regidores de tots els grups polítics que configuren el consistori vigatà han llegit un manifest unitari. També han participat en l'acte nens i nenes representants del Consistori Infantil.
Enguany, el manifest del consistori vigatà ha posat especial atenció en les violències digitals. De fet, un nou informe dels Mossos d'Esquadra detalla que aquest 2025 hi ha hagut un augment del 21% al voltant dels fets delictius vinculats a situacions en què algú ha compartit –en públic o en privat- contingut de dones sense el seu consentiment.
"Les violències masclistes continuen sent una de les vulneracions més greus, persistents i invisibilitzades dels drets humans", diu el text que han llegit les regidores vigatanes. "És imprescindible entendre que es tracta d'una violència estructural, per això, es dona en tots els àmbits, en la parella, la família, la feina i en l'espai públic", continua el manifest.
Les regidores han posat l'accent en el fet que la violència pot prendre moltes formes, com la violència psicològica, econòmica, sexual, digital, obstètrica, de segon ordre, institucional i vicària, així com la pressió estètica sobre el cos de les dones.
La violència en l'àmbit digital ha centrat part de l'acte: "Afecta a les dones de qualsevol edat, context social i origen, però impacte, sobretot, en la vida de les més joves". El manifest posa en relleu que les violències masclistes digitals "tenen expressions i formes múltiples", com el ciberassetjament, la geolocalització, la violació de la privacitat, l'accés no consentit als correus electrònics, fitxers, dispositius i als comptes de les xarxes socials o, entre altres, els insults a dones "amb projecció pública", com representants polítiques, les periodistes i les activistes.
"Negar la violència digital o invisibilitzar-la, també és una forma de violència", insisteix el manifest, que també recalca que, en aquest context, "els discursos antifeministes i negacionistes de les violències masclistes busquen minimitzar o invisibilitzar aquesta realitat".
En aquesta línia, les representants del consistori vigatà reiteren el seu compromís a l'hora d'actuar "amb fermesa i responsabilitat", així com "oferir respostes integrals, transformadores i valentes" per garantir "una vida lliure de violències".
"Reafirmem el nostre compromís de dissenyar i executar una resposta integral i coordinada en l'erradicació de totes les formes de violència masclista amb un pacte català contra aquestes" amb l'objectiu d'una "transformació social profunda que permeti assolir una Catalunya on les dones i les nenes puguin viure lliures de por, discriminació i violència".
"No podem esperar més ni podem mirar cap a una altra banda", acaba el manifest unitari de l'Ajuntament de Vic.
L'acte institucional pel 25N s'ha tancat amb la participació dels Sagals d'Osona, que han aixecat un pilar davant del balcó del consistori.
Les accions reivindicatives no acaben aquí. A Vic, diversos col·lectius i entitats es trobaran a la tarima de fusta del Passeig, on faran una performance i llegiran el seu propi manifest, mentre que a la resta d'Osona també s'han convocat concentracions i es desplegaran propostes diverses.
El SIAD Vic ha atès més de 100 dones per violència masclista
Catalunya disposa d'una xarxa integral i coordinada de recursos per a l'abordatge de les violències masclistes. Aquestes violències, exercides contra les dones pel fet de ser dones, són una violació dels drets humans, i poden ser produïdes per mitjans físics, econòmics o psicològics -incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions-. Tenen lloc tant en l'àmbit privat com públic i responen a manifestacions de discriminació i desigualtats que produeixen danys i patiment psicològic, físic i sexual.
A Osona, els serveis i oficines d'informació i atenció a les dones funcionen coordinadament. En el cas de Vic, el servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) està format per equips de professionals especialitzats en igualtat i gènere que informen, atenen, orienten i assessoren de manera individualitzada les víctimes de violència de gènere.
Durant el 2025, des del SIAD Vic s'han atès 164 dones, 107 de les quals per violència masclista (el 65,24%). En el cas del SIAD Osona, se n'han atès 208, 131 de les per violència masclista (62,99%).
Des de fa un any també funciona el Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat (SIE), el qual ha registrat 136 demandes d'atenció de dones, de les quals 83 estan actualment en seguiment. A Osona, les demandes d'atenció s'eleven a 153. D'aquestes, 130 també en seguiment.