Més denúncies de dones per compartir imatges íntimes sense permís

La violència masclista és díficil de fotografiar -perquè la intimitat, la vergonya i les opressions que se'n deriven deixen massa ombres sobre el fenomen- però cada vegada hi ha més dades a la conversa pública. Segons detallen els Mossos d'Esquadra en un nou informe, la projecció és que aquest any les denúncies per violència masclista s'estabilitzin. Es preveu acabar l'any amb uns 17.124 casos coneguts per part de la policia catalana, una xifra gairebé idèntica (-0,2%) a la de l'any passat.
Entre les dades més destacades d'aquest 2025, hi ha l'augment dels fets delictius (+21%) vinculats a situacions en què algú ha compartit -en públic o en privat-contingut de dones sense el seu consentiment. També s'hi inclouen les gravacions de situacions íntimes -ja siguin sexuals o no- aconseguides sense permís que acaben difoses. Aquesta realitat, vehiculada sobretot a través dels mòbils i les xarxes socials, afecta principalment dones d'entre 26 i 35 anys. Aquest sector poblacional acumula més d'una tercera part de les denúncies. En un any, se n'han comptabilitzat 195, una mitjana d'un cas cada dos dies. En concret, són "conductes relacionades amb descobriment de secrets, vulneració de la intimitat o utilització de dades de caràcter personal d'un altre apoderant-se de documents, interceptant les comunicacions o utilitzant artificis tècnics d'escolta, transmissió, gravació o reproducció de so o de imatge", expliquen els Mossos.
Aquesta tipologia a l'alça, però, és un matís petit, si es miren les xifres absolutes. Continua predominant el "maltractament a la llar", àmbit en què s'han registrat hi ha fins a 5.360 denúncies entre el gener i l'octubre d'aquest any. Això suposa el 37% de tots els fets vinculats a la violència masclista que s'investiguen a les comissaries. Tot seguit hi ha les amenaces (20%) i els avisos per trencaments de condemna (17%), com quan algú se salta l'ordre d'allunyament imposada per un jutge.
Si es mira el conjunt de les dades, també s'aprecia com es frena l'escalada de denúncies registrada en el cicle (2021-2023). Si des del 2012 al 2020 els casos anuals oscil·laven entre els 12.000 i els 13.000 a tot el país, els anys següents, amb un impacte rellevant també de les campanyes de sensibilització i de la irrupció de "la llei del només sí és sí" espanyola, es van anar succeint augments rellevants any rere any. Així s'arribava al 2024 amb 17.160 casos com a màxim històric. Ara, la previsió és registrar una xifra molt similar, quan acabi l'any.
La violència sexual, un 5% dels delictes masclistes
La violència sexual representa un 4,9% de les denúncies per conductes masclistes, detallen també els Mossos. I de feminicidis se n'han comptabilitzat, fins al moment, vuit casos, la meitat que l'any passat a aquestes alçades. Tanmateix, tres de les víctimes tenien denúncies prèvies respecte al seu presumpte homicida i dues d'aquestes dones tenien alguna ordre de protecció vigent.
Pel que fa altres situacions sensibles, per la seva gravetat i impacte públic, la policia catalana també comptabilitza tres casos per mutilació genital, una de les quals a una menor d'edat, i sis matrimonis forçats. En aquest darrer àmbit, tres vegades va ser la pròpia víctima de l'enllaç obligat o el seu entorn immediat qui va avisar els Mossos. En els altres casos, va ser el sistema educatiu o els serveis socials els qui van donar la veu d'alerta.