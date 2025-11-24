24 de novembre de 2025

Societat

Osona i el Lluçanès commemoren el 25N: actes i activitats

Els municipis d'ambdues comarques participen en el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència vers les Dones amb una àmplia programació de propostes com tallers, xerrades, projeccions audiovisuals o accions reivindicatives als carrer

  • Els municipis d'Osona i el Lluçanès commemoren el 25N amb un ampli ventall d'activitats i accions reivindicatives. -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de novembre de 2025 a les 11:56
Actualitzat el 24 de novembre de 2025 a les 11:57

Osona i el Lluçanès commemoren de nou el 25N, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Entitats, col·lectius, associacions i els mateixos ajuntaments d'arreu d'ambdues comarques han organitzat activitats i accions reivindicatives al llarg de la setmana amb l'objectiu de promoure el rebuig i la sensibilització ciutadana al voltant de les violències masclistes.

Les violències masclistes, exercides contra les dones pel fet de ser dones, són una violació dels drets humans, poden ser produïdes per mitjans físics, econòmics o psicològics -incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions-, i tenen lloc tant en l'àmbit privat com públic. Aquestes violències responen a manifestacions de discriminació i desigualtats que produeixen danys i patiment psicològic, físic i sexual.

Catalunya disposa d'una xarxa integral i coordinada de recursos per a l'abordatge de les violències masclistes. A Osona -igual que a la resta del territori català- els serveis i oficines d'informació i atenció a les dones funcionen coordinadament: a la comarca hi ha serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) a Vic i Manlleu, formats per equips de professionals especialitzats en igualtat i gènere que informen, atenen, orienten i assessoren de manera individualitzada les víctimes de violència de gènere.

Llista d'actes pel 25N a Osona i Lluçanès

Arreu dels municipis d'Osona i el Lluçanès s'ha programat una extensa varietat d'actes al voltant del 25N, com tallers, conferències, projeccions audiovisuals o accions als carrers, entre altres. A continuació, Osona.com ha recopilat les activitats previstes en ambdues comarques, que es poden consultar clicant a sobre de cada municipi.

