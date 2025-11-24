El documental «The Last Expedition», Flor de Neu d'Or del 43è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

The Last Expedition, dirigit per la realitzadora i alpinista polonesa Eliza Kubarska, ha estat el gran guanyador del 43è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. El film ha estat guardonat amb el Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neu d'Or, el màxim guardó. El jurat ha destacat la capacitat de Kubarska per recuperar la memòria de Wanda Rutkiewicz, una de les llegendes de l'alpinisme, i la seva tasca per recuperar la documentació audiovisual de l'alpinista.
Amb el màxim guardó de la 43a edició, la directora polonesa consolida una trajectòria d'èxit en el cinema de muntanya, una carrera que ja l'havia portada a sumar quatre Flors de Neu de Plata en edicions anteriors del certamen de Torelló. El reconeixement reafirma la seva figura com una de les veus més destacades del gènere.
El segon guardó ha estat per Girl Climber, del realitzador americà Jon Glassberg, que ha rebut el Premi BBVA i Flor de Neu de Plata al millor film de muntanya. El film segueix l'escaladora Emily Harrington en el seu repte per completar la ruta Golden Gate d'El Capitan.
El jurat ha decidit premiar Girl Climber per "la dificultat tècnica del rodatge i l'entorn espectacular on es desenvolupa la història"
El Premi GrandValira i Flor de Neu de Plata al millor film d'esports de muntanya ha estat per al director francès Mathis Dumas pel film Better Up There. Véronique, Anne i Erik Lapied repeteixen al palmarès del Festival de Torelló per partida doble amb la seva darrera producció, 2000 Jours Au Paradís, un retrat a la fauna salvatge del massís del Gran Paradiso.
El Premi Boreal i Flor de Neu de Plata al millor guió ha estat per a la producció iraniana Requiem for a Tribe, dirigida per Marjan Khosravi. El jurat n'ha valorat l'escriptura i la capacitat de construir un relat potent i clarament definit.
D'altra banda, el Premi Cervesa del Montseny i Flor de Neu de Plata al millor film +Xtrem, atorgat per votació popular, ha recaigut en Far Enough, del director francès Julien Carot, reconegut pel seu impacte visual i l'energia del seu relat.
La pel·lícula The Future of Climbing, del realitzador francès Guillaume Broust, ha estat distingida amb el Premi Mountain Wilderness, que reconeix les produccions especialment compromeses amb la defensa dels espais naturals.
El jurat també ha atorgat una menció especial a Champions of the Golden Valley, de Ben Sturgulewski (Estats Units), per mostrar com l'esquí esdevé "un mitjà de resistència per als joves en un territori marcat per la guerra" i per la sensibilitat amb què aborda la crisi dels refugiats afganesos.
Les pel·lícules premiades s'han donat a conèixer aquest dissabte al vespre en una gala al teatre Cirvianum de Torelló, durant la qual el director del Festival ha anunciat les dates de la 44a edició: se celebrarà del 13 al 22 de novembre de 2026.