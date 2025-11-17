S'ajornen les obres de remodelació del Cirvianum de Torelló

Torelló ha anunciat que s'ajornen les obres de remodelació del Teatre Cirvianum i, per tant, no començaran al mes de gener del 2026 tal com estava previst. D'aquesta manera, l'equipament cultural programarà una nova temporada que s'allargarà fins al juliol.
Des de l'Ajuntament detallen que, el motiu de l'ajornament, és "la necessitat d'abordar una actuació de més envergadura" amb l'objectiu de "disposar d'un teatre plenament adaptat i preparat per atendre les necessitats dels pròxims anys".
D'aquesta manera, els terminis de l'obra s'han allargat i la previsió és que els treballs de remodelació no comencin abans del setembre de 2026.
L'objectiu del consistori és que el Cirvianum, equipament centenari i motor cultural de Torelló, estigui tancat al públic el mínim temps possible compaginant la remodelació i l'activitat cultural.
"Davant la possibilitat de poder aprofitar el primer semestre del 2026 per a programar, ho farem perquè el teatre estigui tancat i sense activitat el mínim temps possible", apunta l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño.