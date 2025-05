Torelló celebra el centenari del Teatre Cirvianum

Torelló celebra, aquest 2025, el centenari del Teatre Cirvianum, equipament que ha esdevingut l'epicentre del teixit creatiu i associatiu del municipi durant el darrer segle acollint infinitat de propostes culturals.

Des de l'Ajuntament, coincidint amb l'efemèride, reconeixent "el valor de les entitats, les institucions i la societat civil que han cregut en el teatre i han apostat per un espai cultural públic de qualitat i que ha ajudat a fer créixer l'interès cultural a Torelló i comarca".

Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'acte central del centenari del Cirvianum amb l'espectacle L'aniversari, dirigit per Xevi Lozano, David Ceballos i Ester Garcia Bardolet, que també signen el guió.

El muntatge, creat especialment per a l'ocasió i a on han participat més de 300 persones, combina teatre, música, dansa i humor.

En aquest espectacle de celebració del centenari hi participen els grups teatrals de Torelló com Nou 69 Teatre, Grup Xarxa Torelló, Sss Teatre, Teatre eSseLa, Cia. Loropardos, i associacions culturals de la població com l'Agrupació Fotogràfica de Torelló, Cobla Cani-GÓ!, Coral Lloriana Jove, ACTE, Coral Cervià, Associació Amics de la Dansa d'Osona, Grup Playback Torelló, Escola Municipal de Música de Torelló, Gimgès, FET, Asociación Cultural Andaluza de Torelló, Fundació privada Festival Cinema de Muntanya, Agrupació Sardanista de Torelló, Ràdio Ona, Setmanari Torelló, Arxiu Municipal de Torelló, Museu de la Torneria i ADET.