30 anys de Depuradores d'Osona

Depuradores d'Osona (DOSL) commemora tres dècades de trajectòria al servei de la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Constituïda el 12 de maig de 1995, DOSL va néixer com una societat mixta impulsada pel Consell Comarcal d'Osona, Aigües de Vic i SOREA, amb l'objectiu de posar fi a la greu contaminació que afectava els rius de la comarca provocada per l'abocament d'aigües residuals industrials sense tractar.

Actualment és una societat totalment pública depenent del Consell Comarcal d'Osona. DOSL disposa de les tecnologies més avançades per continuar garantint una gestió eficient del sanejament de les aigües residuals.

Per commemorar els 30 anys s'han programat dos actes: una celebració institucional el 23 de maig i una jornada de portes obertes a la depuradora de Vic el dissabte 31, on tothom podrà conèixer de prop la feina que hi ha al darrere de l'aigua neta que torna als nostres rius.

En l'actualitat, Depuradores d'Osona gestiona 34 depuradores, 29 pous de bombament i 70 km de clavegueram, i retorna diàriament al medi natural 45 milions de litres d'aigua amb qualitat òptima.

L'impacte de la seva activitat ha comportat disposar de rius més vius, recuperar la biodiversitat i millorar la salut ambiental arreu del territori.

Gestió de la sequera

Durant els darrers tres anys de sequera extrema el paper de l'empresa ha esdevingut clau. La regeneració d'aigua depurada i la millora contínua dels processos de tractament han contribuït a mantenir la qualitat de l'aigua en moments de cabal crític del riu.

Depuradores naturals

Per arribar als nuclis petits que encara no tenen cobertura, s'estan implantant sistemes de depuració naturals, per exemple, aiguamolls artificials amb vegetació filtradora. Aquests sistemes, eficients i sostenibles, ja s'han previst per a Vilanova de Sau i Santa Eulàlia de Puig-Oriol, mentre que per a municipis amb menys espai s'optarà per tecnologies compactes de baix consum.