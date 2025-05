Dia Internacional dels Museus 2025: així ho viuran els equipaments d'Osona

Osona celebra, un any més, el Dia Internacional dels Museus amb una programació viva, diversa i comunitària. Del 14 al 21 de maig, els equipaments de la comarca desplegaran propostes que inclouen, entre altres, portes obertes, visites guiades, tallers, espectacles o activitats per a tots els públics.

Una de les activitats destacades per commemorar la cita és la Nit dels Museus, el 17 de maig al Museu d'Art Medieval de Vic (MEV). El director, Oriol Picas, destaca que és una jornada pensada per obrir l'espai fora de l'horari habitual per convertir-lo en un lloc viu.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports del Consell Comarcal d'Osona, Albert Prado, remarca el compromís dels museus amb el territori a través d'iniciatives com Les Joies dels Museus, en què cada centre ha escollit una peça especial de la seva col·lecció per posar-la en valor a través de presentacions públiques i activitats divulgatives. També destaca el programa Els Museus amb la Gent Gran, que té l'objectiu d'afavorir el vincle social i cultural.

Per exemple, el Monestir romànic de Sant Pere de Casserres oferirà activitats pensades per enfortir el vincle amb la comunitat amb una visita per la gent gran, una visita guiada gratuïta pel públic general i presentant la joia destacada d'aquest any: l'ossera, original del monestir que actualment es conserva al MEV.

Per la seva banda, la directora del Museu Arqueològic de l'Esquerda de Roda de Ter, Maria Ocaña, ha remarcat la voluntat d'arribar a nous públics com el familiar proposant activitats participatives i lúdiques.

De les propostes que s'organitzen a la Fundació Miquel Martí i Pol, la directora, Montse Caralt, en ressalta el taller de recitació poètica a càrrec de l'actor Ramon Villegas el 17 de maig; i la joia escollida: l'Armari Rebost del poeta.

La tècnica de Turisme del Consell Comarcal d'Osona, Aida Canal, ressalta que la joia de la Casa Museu Verdaguer, el bressol del poeta, torna a la casa després dels 180 anys del seu naixement, així com les visites i activitats del Museu del Ter, el Camp de les Lloses i l'Espai Perot Rocaguinarda.