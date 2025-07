«Stuntman» conquereix el jurat del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic

La pel·lícula de Hong Kong Stuntman, dirigida pels germans Albert i Herbert Leung, ha conquerit la 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic i s'ha convertit en el Gran Premi del Jurat d'aquest 2025 "pel seu valor tècnic i artístic". Al mateix temps, el film inaugural també s'ha alçat com el preferit de la premsa acreditada al festival emportant-se el Premi de la Crítica.

El Palmarès s'ha completat amb una menció especial per a Pyre, de Vinod Kapri per ser una pel·lícula "que desprèn molta sensibilitat, amb un tema poc tractat com és l'abandonament i la soledat de la gent gran, explicat d'una manera poètica i amb sentit de l'humor". Kapri, igual que els germans Leung, ha passat uns dies a la ciutat de Vic i ha pogut gaudir del FesNits en primera persona.

Paco Gratacós, Gran Premi Honorífic 2025

La 22a edició del Festival Nits de Cinema oriental ha homenatjat al personatge de Shin Chan. I precisament en el transcurs de la sessió d'homenatge, s'anunciava per sorpresa el Gran Premi Honorífic del 2025.

L'escollit ha estat Paco Gratacós, fundador de Luk Internacional, una de les primeres distribuïdores audiovisuals que va doblar continguts al català.

La companyia va iniciar el seu camí com a distribuïdora cinematogràfica sota el nom de Mediterráneo Films i, posteriorment, va fer un gir cap a la distribució de pel·lícules per a televisió. Durant aquesta etapa, va establir acords importants amb companyies nord-americanes distribuint títols com El retorn del Jedi i el catàleg de Lucas Films amb Amadeus o Apocalypse Now i el catàleg de Zoetrope Studios.

Més endavant va distribuir a Espanya i Portugal grans sèries d'animació com Les Tortugues Ninja, Doraemon o Shin Chan -amb distribució europea inclosa- i altres animes en objecte de culte com el Ninja Hatori, Keroro, Reborn o Kochikame.