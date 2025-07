ERC denuncia «greus deficiències» al servei postal de diverses localitats d'Osona

ERC denúncia les "greus deficiències" i el "col·lapse" del servei postal a les localitats osonenques de Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Folgueroles.

En una bateria de preguntes al Senat, els republicans aletren que en les darreres setmanes diversos municipis de la Catalunya central han patit problemes en el servei prestat per Correus i s'han quedat sense rebre cartes, paquets ni notificacions oficials durant un llarg període de temps. "Les afectacions inclouen comunicacions sanitàries, multes, cartes judicials i altres documents sensibles que poden tenir conseqüències jurídiques i administratives greus si no es reben dins dels terminis establerts", avisen.

"Correus ha atribuït aquesta situació a una acumulació de baixes per malaltia i a la falta de cobertura de personal durant el període estival. Tanmateix, els ajuntaments afectats denuncien la manca de planificació i de resposta clara per part de l'empresa pública i del conjunt de les administracions competents. En alguns casos, s'ha arribat fins i tot a plantejar el repartiment de correspondència mitjançant voluntariat veïnal, fet que desvirtua el principi bàsic de servei públic universal, regular i garantit", exposa el senador Joan Queralt en la seva queixa.

Segons ERC, la "crisi" que es pateix al servei postal d'Osona ha posat en evidència les "limitacions estructurals" que té el funcionament de Correus en zones rurals i interurbanes, una situació que qüestiona el compliment efectiu del "servei postal universal" que es reconeix a tots els ciutadans. Davant d'aquesta situació, ERC demana si s'han adoptat mesures per restablir el servei postal i garantir-ne la regularitat i quin és el protocol establert per a la cobertura de personal en casos de baixes mèdiques acumulades o absències durant períodes de vacances.

"Com es garanteix el compliment del Servei Postal Universal en zones amb menor densitat de població o on hi ha mancances estructurals de personal? Preveu el Govern central algun tipus de compensació o mecanisme de responsabilitat patrimonial per als usuaris afectats per sancions o procediments administratius derivats de notificacions rebudes fora de termini? Té previst el Govern impulsar un pla de reforç estructural del personal de Correus en àrees tensionades?", agreguen des d'ERC.

La situació que es viu a Osona va animar a regidors com la representant d'ERC a Calldetenes, Irene Puigdesens, a acudir als representants del partit a Madrid per intentar posar solucions. "Hem parlat amb el Grup d'Esquerra del Senat per veure quines opcions hi havia atenent que Correus és un organisme de l'Estat. És essencial que se solucioni de manera immediata", exposa.