ERC Osona renova l'executiva comarcal: Griselda Castells és la nova presidenta

ERC Osona ha renovat l'executiva comarcal aquest dimarts en el marc d'una assemblea celebrada al Centre Cívic Can Pau Raba de Vic. Amb un ampli suport, Griselda Castells, de Sant Pere de Torelló, ha estat elegida presidenta de la federació comarcal i prendrà el relleu a Eva Font, regidora republicana a Manlleu.

D'altra banda, l'exalcalde de la capital de Ter, Àlex Garrido, assumirà la secretaria general substituint a Pep Cassassas, alcalde de Gurb.

La candidatura de Castells ha rebut un suport ampli per part de la militància i s'ha imposat amb 41 vots a favor, quatre en blanc i un vot nul. Durant la seva intervenció, la nova presidenta ha subratllat que "el partit ha d'enfortir-se i estar preparat per respondre als nous reptes d'una societat que ha canviat les seves prioritats i que viu en una transformació permanent", i ha afegit que "cal escoltar, adaptar-nos i anticipar-nos si volem continuar sent útils a la ciutadania".

Griselda Castells ha estat escollida nova presidenta d`ERC Osona

Cedida

La nova executiva d'ERC Osona es presenta com un equip divers i compromès format per 15 persones. Castells i Garrido estaran acompanyats de Guillem Casadesús (Manlleu) que s'encarregarà de la secretaria d'Organització; Lluís Sabatés (Torelló) a Finances; David Camacho (Muntanyola) a Imatge i Comunicació; Rosa Altimiras (Vic) a Política Municipal; Victòria Terricabras (Vic) com a secretària de Feminismes; Joan Manel Claveria (Espinelves) a Transició Ecològica; Irene Puigdesens (Calldetenes) a Ciutadania; Sergi Tarrés (Calldetenes) a Política Parlamentària; i Joan Ballana (Vic) a Seguretat i Convivència. També s'hi incorporen com a vocals Margarida Feliu (Viladrau) i Núria Rivera (Seva). Josep Casassas (Gurb) i Eva Font (Manlleu) seguiran a la nova executiva com a vocals.

Durant l'assemblea, celebrada aquest dimarts al vespre, també s'han escollit els consellers nacionals que representaran la comarca al màxim òrgan del partit a escala nacional: Jaume Vidal, de Sant Hipòlit de Voltregà, i Mireia Escobar, de Calldetenes. Ambdós acompanyaran Griselda Castells en aquest òrgan del partit.