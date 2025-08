Roda de Ter instal·larà més càmeres de videovigilància

Roda de Ter ha viscut durant les darreres setmanes una onada de furts i robatoris en diversos establiments del municipi, uns fets que han despertat neguit entre la població.

Amb la voluntat de fer front a la situació, l'Ajuntament de Roda de Ter ha anunciat diverses mesures per a reforçar la seguretat al poble -especialment a les zones comercials-, entre les quals hi ha, per exemple, la instal·lació de més càmeres de videovigilància en punts estratègics del municipi o el desplegament d'un servei nocturn de vigilants municipals durant el mes d'agost.

Més càmeres de seguretat

Les diferents mesures per a reforçar la seguretat al municipi s'han presentat aquest dilluns en una reunió entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Roda. Una de les accions que es desplegaran serà la instal·lació d'una desena més de càmeres de videovigilància al municipi.

Primer es col·locaran al carrer Bac i, posteriorment, s'estendran en diversos punts estratègics del centre del poble entre el 2025 i el 2026. Actualment, a Roda de Ter ja hi ha 17 càmeres de seguretat.

Al mateix temps, el consistori també accelerarà una actuació per a la millora de la il·luminació pública, primer a les zones comercials que registren més incidències i, després, en altres zones vulnerables del poble.

Reforç en la vigilància nocturna

L'Ajuntament també ha anunciat l'activació d'un servei nocturn de vigilants municipals durant el mes d'agost que, al mateix temps, es veurà reforça i complementat amb el suport dels Mossos d'Esquadra.

L'augment del patrullatge nocturn permetrà actuar amb més rapidesa davant de situacions de risc, apunta l'Ajuntament que, a partir del setembre, incorporarà dos nous agents.

Més suport dels Mossos

L'Ajuntament de Roda ha fet arribar una petició a l'Àrea Bàsica Policial de Vic i a la Direcció General de Serveis Territorials del Departament d'Interior, la demanda de més suport per part dels Mossos d'Esquadra al municipi.

Tanmateix, des del consistori destaquen que la col·laboració entre Mossos i les policies i vigilants municipals ha permès actuacions conjuntes que han culminat amb tres persones detingudes per diversos robatoris al poble.

Actualització de l'Ordenança de Civisme

L'Ajuntament també es compromet a actualitzar l'ordenança de civisme i redactar una nova regulació sobre l'ús de patinets, tot plegat, diuen, amb l'objectiu de garantir una millor convivència i la seguretat als carrers.

Al mateix temps, també es crearà una comissió mixta formada per comerciants i representants del consistori que permetrà fer seguiment constant de les problemàtiques, compartir dades i ajustar les accions segons cada situació.

Finalment, s'ha elaborat un recull de dades sobre punts vulnerables del municipi amb la voluntat de dissenyar un protocol de patrullatge adaptat a les necessitats del territori.

Des de l'Ajuntament es remarca que aquestes mesures formen part d'un compromís ferm per a la prevenció i la seguretat. L'acció coordinada, diuen, ha de permetre donar una resposta global a una situació que afecta i preocupa a veïns i comerciants.

"Sabem que els fets han generat inquietud, però la responsabilitat davant d'aquesta situació és el principal repte a aconseguir. Seguirem colze a colze amb tots els agents implicats", destaquen els representants municipals.