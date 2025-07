Consternació a Torelló per la mort violenta d'una dona de 80 anys presumptament en mans del seu fill, de 45 anys. Els fets van tenir lloc dimecres a la tarda i, aquest dijous al migdia, més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Vella del municipi per fer un minut de silenci en record de la víctima, a qui van trobar sense vida amb signes de violència.

A l'acte de record per "fer costat" a la família hi han assistit veïns, amics i autoritats. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, ha lamentat els fets i ha dit que el municipi està "consternat".

El poble es troba immers en plena Festa Major i, aquest dijous, a més de decretar un dia de dol, s'ha decidit suspendre tots els actes de la festivitat com a mostra de respecte per la víctima, la família i el seu entorn.

El Departament d'Igualtat i Feminisme condemna el crim

El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat aquest dijous "el crim masclista" de la veïna de Torelló i ha expressat el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona presumptament assassinada per violència masclista per part del seu fill. Amb la confirmació d'aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a tres dones assassinades per violència masclista i un feminicidi vinculat.

