Quins són els municipis d'Osona amb més habitants?

T'has preguntat mai quins són els municipis més i menys poblats d'Osona? És una dada fàcil de trobar: anualment, l'Idescat publica les dades de tots els pobles i ciutats de Catalunya, entre les quals es pot consultar la població o la superfície de la localitat en km2, entre altres variables.
La comarca d'Osona està creixent, i els seus municipis també, alguns, a marxes forçades. És el cas de Vic, que aquest 2025 ha assolit els 50.000 habitants, o el de Manlleu, que l'any 2024 tenia 21.291 habitants.
Queda clar, doncs, que encapçalen el rànquing dels pobles i ciutats més poblats de la comarca Vic i Manlleu, però quines localitats els segueixen? No hi ha cap municipi que trepitgi els talons a la capital d'Osona i a la capital del Ter, però la tercera localitat osonenca amb més població és Torelló, amb 15.017 habitants -són dades de l'Idescat referents al 2024-.
Ja molt per sota d'aquesta xifra hi ha Tona, el quart poble més poblat del territori, amb 8.499 habitants, mentre que en cinquena posició hi ha Centelles, amb 7.771 habitants.
Ara bé: quins són els municipis on viu menys gent? Encapçala el rànquing dels menys poblats Sant Sadurní d'Osormort, on l'any 2024 constaven 85 habitants; el segueix Sant Agustí de Lluçanès, amb 108 habitants; Tavertet, amb 131 habitants; Santa Maria de Besora, amb 164 habitants; i Vidrà, amb 169 habitants.
El més poblat no és el més gran en superfície
Sovint podem caure a la trampa de pensar que, els municipis més poblats són, també, els més grans en superfície.
No sempre és així. A Osona, la localitat amb més superfície de terrenys és l'Esquirol, amb 61,80 km2 i una població de 2.275 habitants. El segueix Vilanova de Sau, amb una superfície de 58,84 km2 i 317 habitants; en tercera posició hi ha Sant Pere de Torelló, amb 55,13 km2 i 2.596 habitants; i en quarta i cinquena posició Gurb -51,57 km2 i 2.711 habitants- i Viladrau -50,73 km2 i 1.175 habitants-.
Només per posar un exemple, Vic, la capital de la comarca, té una població de 50.000 habitants i una superfície de 30,58 km2. Per contra, el municipi amb menys superfície és Sant Hipòlit de Voltregà amb 0,92 km2 i una població de 3.684 habitants.