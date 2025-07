El Departament d'Igualtat i Feminisme condemna el crim de Torelló

El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el crim masclista d'una veïna de Torelló. En concret, els fets van tenir lloc aquest dimecres a la tarda al carrer Santa Llúcia de la localitat osonenca: la víctima tenia 80 anys i els Mossos d'Esquadra han detingut el seu fill, de 45 anys, com a presumpte autor del crim.

El Departament d'Igualtat i Feminisme expressa el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona presumptament assassinada per violència masclista per part del seu fill i als veïns del municipi. Amb la confirmació d'aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a tres dones assassinades per violència masclista i un feminicidi vinculat.

Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 152 feminicidis a Catalunya, dels quals 142 són dones i 10 corresponen a infants i joves assassinats en el marc de les violències masclistes. El nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista és de dos aquest 2024 i de gairebé un centenar en la darrera dècada.

El Departament recorda que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120. Hi pot trucar tothom: és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes. Ofereix atenció psicològica directa, fa un primer assessorament jurídic i fa derivació, si així se sol·licita, als serveis especialitzats que acompanyen les dones en la seva recuperació.

L'Ajuntament de Torelló ha decretat aquest dijous com a dia de dol i ha suspès tots els actes de la Festa Major. També ha convocat un minut de silenci en memòria de la víctima a les 12 del migdia a la plaça de la vila, davant de l'Ajuntament.