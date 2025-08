Enxampen a un furtiu a Borgonyà que capturava ocells amb una art de caça prohibida

Els Agents Rurals han denunciat a un caçador furtiu a Borgonyà mentre capturava ocells fringíl·lids amb xarxes japoneses, una art de caça totalment prohibida a Catalunya.

En concret, els Agents Rurals han actuat en una operació conjunta amb el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) -unitat especialitzada de la Guàrdia Civil dedicada a la protecció del medi ambient i els recursos naturals- i han pogut interceptar l'individu per sorpresa, mentre utilitzava els paranys prohibits, juntament amb un reclam electrònic que els agents han comissat.

La xarxa japonesa és una tècnica de caça que, com el seu nom indica, fa servir una xarxa per capturar les aus vives, sovint amb l'ajuda d'un ocell viu com reclam i un dispositiu que n'imita els sons.

🔴 Denunciem un furtiu d'ocells fringíl·lids a Borgonyà (TM Sant Vicenç de Torelló), en un servei conjunt d'agents del #GEVAcar @agentsruralscat i del #SEPRONA @guardiacivil



L'interceptem "in fraganti" mentre feia ús de dues xarxes japoneses i un reclam electrònic, que comissem. pic.twitter.com/VzwHpgQPZG — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 30, 2025

La captura i comerç d'ocells fringíl·lids -aus de petita mida que es caracteritzen per ser espècies cantores- està totalment prohibida. Per la seva tinença, s'ha de disposar d'una d'autorització excepcional i els exemplars han d'estar identificats amb anelles oficials de la Generalitat de Catalunya.

L'article 336 del Codi Penal determina que les xarxes japoneses són arts de caça il·legals en ser sistemes de caça massius i no selectius, i el seu us és un delicte penal contra la flora i la fauna.