Torelló farà actuacions per foragitar els estornells de la plaça Doctor Fleming

Durant les pròximes setmanes, una empresa de control d'aus urbanes durà a terme actuacions a la plaça Doctor Fleming de Torelló per a dispersar els estornells que hi pernocten i que causen molèsties al veïnat per soroll i brutícia.

El consistori informa que, durant aquest estiu, es preveu que es facin algunes dispersions nocturnes per foragitar les aus i desplaçar-les a dormidors allunyats per reduir les molèsties.

Les accions es fan amb unes perxes de gran llargada i un focus especials per tal d'incomodar els ocells. És un procediment ràpid -d'entre 4 i 5 minuts- i, segons detalla l'Ajuntament, es realitzarà els dies 5, 6 i 11 d'agost al voltant de la mitjanit.

Amb tot, si l'operació s'ha de repetir, les farà les següents setmanes fins que els estornells es desacostumin de pernoctar a la plaça.

Al mateix temps, l'Ajuntament de Torelló ja ha encarregat el projecte de remodelació d'aquest emplaçament, tal com va acordar el consistori durant el ple del mes de juny.