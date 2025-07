El Consell Comarcal d'Osona ha atorgat més de 4,5 milions d'euros en ajuts escolars

El Consell Comarcal d'Osona ha atorgat un total de 7.358 ajuts escolars durant el curs 2024-2025, incloent-hi les beques menjador, desplaçaments, llibres i material i activitats dins de l'horari lectiu.

L'import concedit amb aquesta finalitat ha ascendit a 4.567.184 euros, una xifra que suposa un increment de 329.964 euros respecte al curs anterior.

La campanya d'ajuts pel curs escolar 2025-2026 es va iniciar el mes d'abril i ja s'han rebut 9.475 sol·licituds, entre les quals 1.469 són per transport escolar; 1.779 per llibres, material i activitats; 5.382 per a menjador socioeconòmic; 395 per a menjador obligatori; i 450 per desplaçaments.

Des del Consell Comarcal detallen que, totes les sol·licituds referents a ajuts de menjador es resoldran durant l'estiu amb l'objectiu de garantir-ne l'atorgament abans de l'inici del nou curs escolar. La resta d'ajusts es resoldran al llarg de l'any.