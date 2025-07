La deixalleria municipal de Vic obre de nou les portes aquest dimarts 29 de juliol. L'equipament ha estat tancat més d'una setmana a causa de l'esfondrament de part de la façana de la nau de Casa Tarradellas, ubicada al carrer Morató.

La deixalleria torna a estar operativa després que els tècnics han pogut garantir la seguretat de l'entorn i s'han completat les tasques de retirada de la runa i l'avaluació estructural de l'edifici afectat.

Al mateix temps, l'Ajuntament recorda a la ciutadania que hi ha altres serveis per a la gestió de residus, entre els quals la deixalleria mòbil, la recollida de mobles i voluminosos, la recollida d'objectes reutilitzables per a materials en bon estat i les minideixalleries.