Un viatge cinematogràfic, cultural i gastronòmic amb el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic

Estiu és sinònim de vacances i, per a moltes persones, d'escapades i viatges a indrets remots del planeta. A vegades, però, no fa falta marxar gaire lluny de casa per a descobrir noves cultures i viure petites i emocionants aventures sense haver de fer la volta al món. A través del cinema, la cuina i la cultura, el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és una porta d'entrada a noves experiències per a descobrir diferents països asiàtics.

El certamen ha arrencat aquest dimarts al vespre amb les Nits a la Bassa dels Hermanos i una jornada inaugural dedicada a la cultura de Hong Kong, país que després d'uns anys convulsos ha tornat al FesNits amb força.

L'emplaçament s'ha omplert de curiosos i de fidels seguidors del Festival -els anomenats nitòmens- que, amb la il·lusió de cada any, han acudit a una cita que, més enllà del cinema -el gran protagonista-, també ofereix als espectadors un viatge gastronòmic, en aquest cas, a la cuina de Hong Kong.

El sopar d'enguany ha anat a càrrec de Mas Monells i el Bart, acompanyats de la cervesa Nitòmana ideada per Cervesa del Montseny i les divertides postres de Lluc Cursellas, el millor mestre xocolater del món.

Mentrestant, l'escenari de la Bassa destil·la cultura i tradició amb l'exhibició de Tai-txi-txuan, i també amb el Ball del Drac i els Lleons xinesos, danses per donar bones vibres al FesNits.

Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025: Ball del Drac.

Oriol Clavera

"El Festival Nits de Cinema Oriental és un tresor per a Vic, és economia, és cultura i és cohesió social", ha destacat l'alcalde de la capital d'Osona, Albert Castells, durant la cerimònia inaugural: "El FesNit ens projecta al món, és un gran aparador de la ciutat".

Un munt de voluntaris s'impliquen en el certament, especialment de les comunitats asiàtiques de la ciutat, amb l'objectiu de mostrar als assistents una petita pinzellada de les seves arrels.

"El cinema és el millor mètode per viatjar sense moure's i, al mateix temps, és una manera d'obrir la mirada", ha apuntat Quim Crusellas, director del Festival Nits: "El cinema, com els viatges, ens salva bastant, així que viatgeu i aneu al cinema tant com pugueu".

Bet Piella, Quim Crusellas i Albert Castells a la nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

Oriol Clavera

El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és considerat el segon certamen d'aquestes característiques més important d'Europa, un fet que es demostra edició rere edició quan directors i productores aposten per projectar les seves pel·lícules a la capital d'Osona.

La primera nit a la Bassa s'ha tancat amb la projecció del film Stuntman -estrena a l'Estat-, dels germans Albert i Herbet Leung, presents a la cerimònia inaugural. La seva pel·lícula -projectada en cantonès amb subtítols en català-, explica la història de Lee Sam, indiscutible rei de les coreografies d'acrobàcies marcials de l'època daurada del cinema d'acció de Hong Kong. És un homenatge a la feina als dobles, homes i dones que posen en joc la seva vida.

La 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, del 15 al 20 de juliol, ha programat 41 films -37 llargmetratges i 4 curtmetratges. Hi haurà 32 premières, entre les quals n'hi ha 13 internacionals i tres mundials, i la programació inclou pel·lícules d'una desena de nacionalitats, com la Xina, el Japó, Corea del Sud o l'Índia, tot i que també hi ha propostes provinents de Tailàndia, Malàisia o Singapur.

El FesNits s'ha convertit en una important finestra d'exhibició de cinema asiàtic al continent europeu. Un dels trets distintius és que totes les pel·lícules es projecten en versió original i estan subtitulades al català i a l'anglès.

Així doncs, per iniciar viatges que no saben on ens portaran, cinema oriental de dia i de nit a l'Atlàntida i a la Bassa, perquè el Festival de Cinema Oriental de Vic mai falla i sempre sorprèn.