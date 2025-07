Tona es prepara per a la Festa Major d'Estiu

Tona esclafa motors per a la Festa Major d'Estiu 2025, que tindrà lloc de l'1 al 5 d'agost, i comptarà amb una programació d'actes i activitats farcida de tradició, cultura popular i molta gresca i xerinola.

La festivitat arrencarà divendres 1 d'agost amb la tradicional caminada de Festa Major, seguida del correfoc infantil, el pregó –enguany a càrrec de l'animador Jaume Barri, que també oferirà un espectacle familiar- i el ball de Prothus.

El dissabte 2 d'agost, la UE Tona disputarà el clàssic partit de Festa Major contra el Sant Andreu, mentre que al pavelló hi haurà un 3x3 de bàsquet mixt.

El Camp de les Lloses se suma a la celebració i serà escenari de diverses activitats relacionades amb el patrimoni local, com la celebració dels 150 anys de les aigües termals i la tercera edició del Tonafòrum amb recreacions històriques.

El programa també inclou propostes familiars i clàssics com les havaneres, les sardanes o les cercaviles. Com a novetat, enguany el concert principal es traslladarà a l'Espai Muriel Casals per millorar la seguretat i garantir l'aforament.

Tampoc fallarà la Festa Major Jove amb les actuacions de Sexenni, Svetlana i DJ Neipa el divendres 1 d'agost; i El Pony Pisador, Sicuta i Dj Surda el dissabte 2 d'agost. Aquest any, a més dels punts informatius d'A cegues ni mola, també hi haurà punts liles les nits de dijous, dilluns i dimarts amb la col·laboració de La Fera Ferotge.

La regidora de Cultura, Judit Sardà, destaca "la mirada integradora de la festa, que és una bona ocasió per recordar i demostrar què significa viure en comunitat".

Per la seva banda, Guiu Grau, regidor de Joventut, reivindica la festivitat com "una celebració popular, lluny dels grans festivals, apostant per grups consolidats, propostes emergents i talent local".